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FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP
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Iraola usai lolosnya Bournemouth: Pertahanan kami memberi kami soliditas yang dibutuhkan

AFC Bournemouth vs Liverpool
AFC Bournemouth
Liverpool
Premier League
A. Iraola
Inggris
Spanyol

Pelatih Liverpool mengambil sisi positif

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, mengambil sisi positif dari kemenangan timnya di kandang lawan (1-0) atas Bournemouth, pada Minggu malam ini, di pekan kelima Liga Inggris.

Iraola mengatakan, dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sports" seusai pertandingan: "Jelas saya senang dengan hasil ini karena saya tahu ini adalah tempat yang sulit untuk didatangi".

Mantan pelatih Bournemouth itu menambahkan: "Kami mengakhiri babak pertama dengan lebih baik dan kami lebih baik di babak kedua. Sempat sulit bagi kami (di awal)".

Ia melanjutkan seperti dikutip jaringan "BBC": "Di babak kedua, kami mengendalikan pertandingan jauh lebih baik dan kami mendapatkan peluang untuk mengakhirinya. Namun di bagian awal pertandingan, kami tidak memenangi bola-bola kedua, dan ketika mereka bermain dengan intensitas seperti itu, Anda harus berada di level yang sama".

Mengenai lini pertahanan, ia menjelaskan: "Secara keseluruhan, sebagai tim, ini adalah pertandingan ketiga berturut-turut kami menjaga gawang tetap bersih. Masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tetapi mereka memberi kami kekokohan di momen-momen ketika kami membutuhkannya untuk bertahan".

Tentang penampilan Florian Wirtz, ia berkata: "Awalnya lambat, tetapi setelah fase pertama Florian membantu kami untuk membaik, dan saya sangat senang dengan penampilannya di babak kedua".

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