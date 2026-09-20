Andoni Iraola, pelatih Liverpool, mengambil sisi positif dari kemenangan timnya di kandang lawan (1-0) atas Bournemouth, pada Minggu malam ini, di pekan kelima Liga Inggris.

Iraola mengatakan, dalam pernyataannya kepada jaringan "Sky Sports" seusai pertandingan: "Jelas saya senang dengan hasil ini karena saya tahu ini adalah tempat yang sulit untuk didatangi".

Mantan pelatih Bournemouth itu menambahkan: "Kami mengakhiri babak pertama dengan lebih baik dan kami lebih baik di babak kedua. Sempat sulit bagi kami (di awal)".

Ia melanjutkan seperti dikutip jaringan "BBC": "Di babak kedua, kami mengendalikan pertandingan jauh lebih baik dan kami mendapatkan peluang untuk mengakhirinya. Namun di bagian awal pertandingan, kami tidak memenangi bola-bola kedua, dan ketika mereka bermain dengan intensitas seperti itu, Anda harus berada di level yang sama".

Mengenai lini pertahanan, ia menjelaskan: "Secara keseluruhan, sebagai tim, ini adalah pertandingan ketiga berturut-turut kami menjaga gawang tetap bersih. Masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tetapi mereka memberi kami kekokohan di momen-momen ketika kami membutuhkannya untuk bertahan".

Tentang penampilan Florian Wirtz, ia berkata: "Awalnya lambat, tetapi setelah fase pertama Florian membantu kami untuk membaik, dan saya sangat senang dengan penampilannya di babak kedua".

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