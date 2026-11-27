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Andoni Iraola, pelatih kepala Liverpool, menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada performa kolektif tim, bukan pada catatan individu duet Alexander Isak dan Florian Wirtz, jelang laga yang dinanti melawan Everton dalam Derby Merseyside pada hari Minggu.

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Pelatih asal Spanyol itu berbicara tentang kekompakan yang mulai terbentuk di antara para pemain dalam konferensi pers jelang laga tersebut yang digelar hari ini, Jumat, sebagaimana dikutip "Sky Sports": "Bagi saya, ini bukan hanya soal Florian atau Alex. Jika kami bermain bagus, salah satu dari mereka akan mencetak gol, memberikan assist, atau mencatatkan angka yang istimewa. Yang terpenting adalah bagaimana para pemain ini membantu kami tampil bagus."

Ia menambahkan: "Jika kami menciptakan banyak peluang dan tampil bagus dalam menyerang, akan ada pemain yang mampu mencetak gol. Kami menunjukkan level yang bagus dalam penguasaan bola pada beberapa laga terakhir, dan saya rasa kami jauh lebih baik ketika bola berada dalam kendali kami."

Iraola bersiap menjalani Derby Merseyside pertama dalam kariernya bersama Liverpool dan menegaskan bahwa ia memahami pentingnya laga ini bagi para suporter klub dan para pemain: "Saya belum pernah menjalani derby ini, tetapi Anda tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ini adalah laga besar bagi semua pihak yang terlibat. Saya sangat senang menjadi bagian darinya, dan saya berharap benar-benar bisa menikmatinya, tetapi hanya ada satu cara untuk menikmatinya, yaitu memenangi pertandingan."

Ia melanjutkan: "Laga derby selalu berbeda, terlepas dari posisi kedua tim di klasemen. Biasanya karakter pertandingannya berbeda, dan Anda bisa merasakannya sejak awal."

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Iraola menekankan bahwa para pemainnya harus siap menghadapi atmosfer khusus laga ini: "Kami harus menjalankan tugas kami, memenangi duel satu lawan satu, dan tampil di level yang bagus. Kami harus sadar bahwa ini adalah laga derby, tetapi pada saat yang sama kami harus bagus dalam menguasai bola dan menunjukkan kualitas teknik kami."

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Sang pelatih mengenang laga-laga derby yang ia jalani semasa menjadi pemain, merujuk pada pertemuan Athletic Bilbao dan Real Sociedad: "Saya menjalani banyak laga derby, termasuk duel besar antara Athletic Bilbao dan Real Sociedad. Laga-laga ini punya nuansa tersendiri, sama seperti yang terjadi di sini, karena Anda memiliki banyak teman yang mendukung tim lawan, dan terkadang beberapa anggota keluarga Anda juga menjadi pendukungnya."

Ia menambahkan: "Laga-laga ini membekas lebih lama dibanding laga lainnya. Ini bukan pertandingan yang Anda mainkan, lalu Anda bicarakan sedikit pada pekan berikutnya, dan semuanya selesai. Biasanya dampaknya bertahan lama, dan pemenangnya terus mengingatkan pihak lain soal hasilnya dalam waktu yang lama. Ini pengalaman yang menyenangkan, dan ini akan menjadi laga pertama saya di sini, tetapi saya merasa semua orang ingin memenanginya."

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Iraola juga menyinggung perkembangan yang ditunjukkan penyerang asal Swedia, Isak, yang mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions pada tengah pekan , hanya beberapa hari setelah menyia-nyiakan sejumlah peluang saat melawan Manchester United: "Ia jelas berkembang pesat, baik dalam pergerakan dengan bola maupun tanpa bola. Ia kini lebih memahami pressing, dan semakin ia memahami aspek ini, semakin sedikit jarak lari yang perlu ia tempuh. Ini adalah salah satu aspek yang sedang kami kerjakan."

Ia melanjutkan: "Saya juga merasa kami kini memanfaatkannya dengan lebih baik saat menguasai bola, karena ia menghubungkan antarlini dengan sangat baik. Ia pemain dengan kemampuan teknik yang luar biasa, sehingga kami tidak boleh hanya memanfaatkannya untuk menyelesaikan serangan, tetapi ia juga bisa memberikan kontribusi besar dalam proses membangun permainan."

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Ia menambahkan: "Jika ia membantu kami membangun serangan, beberapa bola pada akhirnya akan sampai kepadanya. Ia memahami segalanya dan berusaha untuk terus berkembang."

Iraola juga memuji kiper asal Brasil, Alisson Becker, setelah kontribusi ofensifnya menjadikannya penjaga gawang dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah Liverpool : "Dengan segala hormat kepada semua penjaga gawang yang pernah bekerja dengan saya, dan mereka semua sangat bagus, saya belum pernah bekerja dengan kiper seperti Alisson sejauh ini. Ia adalah panutan di posisinya."

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Ia melanjutkan: "Mungkin assist atau hal-hal semacam itu bukan alasan utama kami menghargainya, meski ia juga pernah mencetak gol dan memberikan kontribusi seperti itu, tetapi kami menghargai nilainya karena ia memberi kami banyak soliditas di lini pertahanan. Ia sedang dalam kondisi bagus, dan jika ia menambahkan detail-detail kecil ini ke dalam permainannya, itu akan luar biasa. Ia memberikan umpan yang bagus kepada Alex, yang kemudian menjalankan tugasnya dengan luar biasa, tetapi yang terpenting adalah Alisson sedang menjalani periode yang bagus."

Terkait kondisi para pemain cedera, Iraola memastikan Cody Gakpo absen dalam derby setelah mengalami cedera otot saat membela timnas Belanda melawan Jerman: "Cody jelas tidak akan tersedia. Ini cedera otot, jadi kami harus menunggu hingga proses pemulihan tuntas dan cederanya sembuh. Cedera seperti ini biasanya membutuhkan waktu dua atau tiga pekan, dan ia mengalaminya dalam laga terakhir bersama timnas Belanda melawan Jerman."

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Ia menambahkan: "Saya biasanya tidak suka menetapkan jadwal kembalinya pemain cedera, karena setiap kasus berbeda, dan beberapa pemain pulih lebih cepat. Cederanya biasanya tidak parah, tetapi ada masalah yang butuh waktu untuk sembuh."

Iraola juga menyinggung situasi Ryan Gravenberch: "Saya tidak bisa mengatakan bahwa ia tidak akan tersedia. Cedera seperti ini sulit ditangani. Mungkin tidak tampak serius, tetapi pemain merasakan sakit. Terkadang kondisinya membaik tanpa Anda tahu sebabnya, lalu keesokan harinya ia datang ke latihan dan merasakan sakit yang lebih besar."

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Iraola menutup: "Ia sedang menghadapi situasi ini, dan kami berusaha membantunya, tetapi yang terpenting saat ia kembali adalah ia bebas dari rasa sakit, sehingga bisa bermain sebebas mungkin."