Pelatih Liverpool asal Spanyol, Andoni Iraola, menilai bahwa timnya menjalani dua pertandingan berbeda saat menjamu Manchester City, sekaligus menyatakan rasa bangganya terhadap para pemain Liverpool.

Manchester City sukses mengalahkan Liverpool (3-0) di Stadion Anfield, pada Minggu malam, dalam laga pekan keenam Liga Premier Inggris.

Hasil pertandingan masih menunjukkan skor kacamata hingga gelandang Liverpool, Ryan Gravenberch, diusir keluar lapangan pada menit ke-62. Setelah itu, Manchester City mencetak tiga gol beruntun yang memastikan kemenangan mereka.

Iraola mengatakan dalam pernyataannya kepada "BBC" selepas pertandingan: "Saya pikir pertama-tama hal ini terkait dengan kenyataan bahwa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Yang pertama sebelum kartu merah, dan yang kedua setelahnya. Selama 60 menit pertama, penampilan para pemain sangat bagus. Adapun pertandingan kedua, setelah kartu merah, Manchester City lebih baik daripada kami."

Mengenai kartu merah yang diterima Ryan Gravenberch, ia menambahkan: "Kartu kuning pertama hanyalah tendangan ke jari kaki. Itu bukan apa-apa. Itu pelanggaran biasa."

Ia melanjutkan: "Itu adalah momen ketika kami sedang mengerahkan upaya lebih besar. Momentum sedang bergerak ke arah kami, dan atmosfer di stadion sangat luar biasa."

Ia menyambung: "Kami hanya menerima sedikit peluang di babak pertama. Kami tampil sangat baik. Dan di babak kedua, kami mulai menerjemahkannya menjadi peluang."

Ia menuturkan: "Memang sulit untuk menekan mereka saat kedua tim bermain sama kuat 11 lawan 11, tetapi dengan kekurangan satu pemain, pertandingan menjadi sangat berbeda. Lalu kami langsung kebobolan sebelum melakukan pergantian pemain apa pun. Kamu harus bermain dengan cara berbeda ketika tertinggal satu gol tanpa balas."

Ia pun berkata: "Kamu belajar banyak hal dalam pertandingan seperti ini. Saya sangat bangga kepada para pemain saya. Mereka telah memberikan segala kemampuan terbaik mereka hari ini. Memang benar kami kalah dalam pertandingan ini dan tidak meraih hasil positif apa pun, tetapi saya sangat menikmatinya."

Mengenai kembalinya para pemain yang cedera untuk tampil di Liga Champions Eropa pekan ini: "Itu akan sulit, hanya tersisa dua hari. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi."



