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Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan 4-0 atas Manchester United di Stadion Anfield, Minggu malam. Ia menegaskan bahwa dirinya menikmati selebrasi bersama para suporter selama pertandingan, setelah timnya tampil kuat dan mendominasi laga, meski menyia-nyiakan banyak peluang yang sebenarnya bisa membuat skor menjadi jauh lebih besar.

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Kepada Sky Sports, Iraola mengatakan bahwa ia menikmati momen saat merayakan kemenangan bersama para suporter. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk mengulangi pengalaman tersebut di laga-laga berikutnya karena momen itu memiliki arti khusus bagi dirinya dan para pemain.

Seperti dikutip BBC, ia menambahkan: "Saya menikmatinya, dan jujur saja saya ingin lebih sering melakukannya. Saya ingin merayakan momen itu, dan saya rasa selalu menyenangkan bisa menikmatinya bersama para suporter."

Pelatih Liverpool itu juga menyinggung performa timnya di kandang sendiri musim ini. Menurutnya, hasil yang diraih di hadapan publik sendiri belum sesuai harapan, meski tim tampil baik saat bertandang. Hal itulah yang membuat kemenangan atas Manchester United menjadi penting.

Iraola melanjutkan: "Saya rasa masalahnya bukan pada kami sebagai tim, dan para suporter pun berhak mengetahuinya. Kami tampil sangat baik di laga tandang musim ini, tetapi kami belum cukup baik di kandang, dan sampai sekarang masih begitu."

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Ia menambahkan: "Kami membutuhkan pertandingan besar, dan laga melawan Manchester United selalu menjadi pertandingan besar, untuk menuntaskannya dengan cara seperti ini."

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Juru taktik asal Spanyol itu menilai kartu merah yang diterima bek Manchester United, Leny Yoro, sejak awal laga (menit ke-8) mengubah situasi pertandingan, karena lawan terpaksa bermain dengan sepuluh pemain hampir sepanjang laga. Namun, ia menegaskan bahwa timnya mampu menyikapi situasi tersebut dengan baik dan berhasil mengendalikan permainan.

"Memang benar situasi pertandingan berubah karena mereka bermain dengan sepuluh pemain hampir sepanjang laga, tetapi kami tetap menjalankan tugas kami dan menguasai pertandingan. Saya rasa selalu bagus jika bisa menang dengan cara seperti ini dalam pertandingan semacam ini," tambahnya.

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Iraola berpendapat kartu merah tersebut layak diberikan, mengingat jenis pelanggaran dan lokasinya. Ia menjelaskan bahwa bek Manchester United itu menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas karena penyerang sudah dalam posisi akan berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

"Saya rasa dia adalah bek terakhir, bukan? Itu pelanggaran yang jelas dan layak diganjar kartu merah, bukan?" ujar pelatih Liverpool tersebut.

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Meski puas dengan hasil dan performa tim, Iraola menuntut para pemainnya untuk lebih tajam di depan gawang . Ia menyebut Liverpool menyia-nyiakan banyak peluang emas sepanjang laga dan sebenarnya bisa mencetak lebih dari empat gol seandainya para pemain mampu memanfaatkan kesempatan yang mereka dapatkan.

"Kami harus menyikapinya dengan hati-hati karena hari ini kami menciptakan banyak peluang jelas, dan kami membuang peluang saat berhadapan dengan kiper sebanyak tiga atau lima kali. Saya rasa kami bisa mencetak lebih dari empat gol," jelasnya.

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Iraola menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa peluang yang terbuang tidak memengaruhi hasil akhir pertandingan, tetapi tetap menjadi aspek yang perlu dibenahi tim ke depannya. "Ada aspek di mana kami harus lebih tajam, tetapi hari ini hal itu tidak terlalu diperlukan bagi kami, dan saya rasa kami menyelesaikan pertandingan dengan baik," pungkasnya.