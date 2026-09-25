Ronald Araujo hanya membutuhkan 7 pertandingan, 5 di antaranya sebagai starter, untuk mulai meyakinkan Liverpool dan pelatihnya Andoni Iraola bahwa perjudian atas dirinya bisa berhasil.

Bek asal Uruguay itu bergabung dengan klub Inggris tersebut dengan status pinjaman dari Barcelona hingga akhir musim ini, disertai klausul pembelian tidak wajib senilai 55 juta euro.

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Araujo menunjukkan kemampuan beradaptasi yang mencolok sejak kedatangannya, terutama berkat keserbagunaan posisinya, menurut surat kabar "Mundo Deportivo" asal Catalonia.

Keberagaman Peran

Pemain itu memulai perjalanannya di Liga Primer Inggris sebagai bek tengah, melawan Newcastle United dan Nottingham Forest, sebelum Iraola mengandalkannya sebagai starter di posisi bek kanan menghadapi Ipswich Town, Fulham, dan Bournemouth, di samping partisipasinya di Liga Champions Eropa melawan Atletico Madrid, dan di Piala Liga menghadapi Tottenham.

Iraola sendiri menyoroti kemampuan Araujo untuk mengisi lebih dari satu posisi, seraya menegaskan kepuasan besarnya terhadap level dan sikap sang pemain sejak kedatangannya di Anfield. Penampilannya melawan Atletico Madrid, yang menyaksikannya memberikan umpan matang dengan tumit, juga menarik perhatian para suporter, dan memperkuat kesan bahwa peminjaman ini bisa berubah menjadi lebih dari sekadar solusi sementara.

Surat kabar Catalonia itu menambahkan: "Awal yang bagus dari Araujo bisa mendorong direksi olahraga (Liverpool) untuk berpikir serius menuntaskan transfer ini, apabila sang bek asal Uruguay mempertahankan levelnya sepanjang musim."

Araujo terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2031, tetapi ia pindah ke Inggris demi mencari peran utama, dan hal itu yang lebih besar ia dapatkan hingga saat ini.

Media-media yang dekat dengan klub Inggris tersebut mengindikasikan bahwa proses adaptasi Araujo berjalan positif, dan bahwa mengandalkannya di posisi bek kanan turut berkontribusi meningkatkan soliditas pertahanan tim.



