Liverpool menjalani malam penuh kontradiksi antara euforia dan kekhawatiran di Austria, setelah menghancurkan tuan rumah LASK dengan skor 6-3 di Liga Champions, dalam laga yang menyaksikan ledakan talenta-talenta mudanya serta kemilau para rekrutan barunya.

Bintang utamanya tanpa diragukan adalah pemain Prancis Bradley Barcola, yang menjawab semua keraguan dengan mencetak hat-trick, sementara rekannya asal Jerman Florian Wirtz menjadi arsitek pertunjukan dengan menciptakan gol pertama dan menampilkan performa luar biasa pada 45 menit pertama, di tengah dominasi penuh yang mencapai 26 tembakan bagi Liverpool.

Pelatih Andoni Iraola pun menunjukkan kegembiraan besarnya terhadap duet tersebut, dengan mengatakan usai pertandingan: "Saya sangat senang untuk Bradley. Kalian bertanya kepada saya kemarin soal dia dan Florian yang tidak dimainkan. Mereka tampil hebat dan membuat perbedaan."

Dia menambahkan: "Barcola bukan sekadar pencetak gol, dia adalah ancaman terus-menerus dengan penetrasinya di belakang para bek. Anda bisa merasakannya dalam latihan ketika seorang pemain berada di puncak konsentrasinya, dan untungnya malam ini dia menunjukkan level yang biasa dia tampilkan. Sedangkan Wirtz luar biasa dalam penguasaan bola, dia melepaskan umpan-umpan vital dan membantu kami mengendalikan permainan dengan pergerakan bebasnya."

Rekor-rekor pun tidak berhenti di situ. Pemain Wales Lewis Koumas masuk dalam sejarah sebagai pemain kedua berusia 21 tahun atau lebih muda yang mencetak gol dan assist dalam satu pertandingan Liga Champions dengan seragam Liverpool setelah Steven Gerrard. Dia mengatakan: "Kemenangan hebat di luar markas kami, saya sangat antusias bisa mencetak gol pertama saya di Liga Champions."

Di sisi lain, bek Prancis Jeremy Jacquet memunculkan kekhawatiran setelah dia memberi isyarat ke bangku cadangan dan meminta pergantian setengah jam sebelum laga berakhir, sehingga digantikan oleh Virgil van Dijk, di tengah kekhawatiran terulangnya cedera terakhirnya pada jeda internasional.

Namun Iraola bergegas menenangkan para suporter, dengan menegaskan bahwa penggantian Jacquet dan rekannya Ronald Araujo hanyalah langkah pencegahan dengan mempertimbangkan padatnya jadwal, dan bukan karena cedera baru.



