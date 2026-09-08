Andoni Iraola, pelatih Liverpool, bersiap menghadapi laga pertamanya di Liga Champions Eropa, saat menjamu Atletico Madrid asuhan Diego Simeone, Rabu besok, di Stadion Anfield, pada matchday pertama babak pertama turnamen benua tersebut.

Iraola menangani Liverpool sejak awal musim ini, menggantikan pelatih asal Belanda Arne Slot yang dipecat karena buruknya hasil pada musim lalu.

Iraola berkata di awal konferensi pers pada Selasa hari ini: "Ya, tentu saja saya rasa ini adalah malam yang istimewa bagi saya".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip situs resmi Liverpool: "Semua orang membicarakan malam-malam Liga Champions Eropa di Stadion Anfield, dan laga pertama akan menghadapi lawan yang kuat, Atletico Madrid. Simeone melakukan pekerjaan yang luar biasa sebagai pelatih. Saya rasa pencapaiannya dalam mewujudkan target klub di setiap musim sepanjang tahun adalah hal yang menakjubkan, dan tentu ini merupakan tantangan besar bagi kami".

Ia menambahkan: "Tentu saja ia memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya dalam laga-laga jenis ini, tetapi saya berharap besok kami dapat menampilkan pertandingan yang bagus".

Ia melanjutkan: "Sulit bagi saya, ketika saya memulai karier kepelatihan tujuh atau delapan tahun lalu, untuk mencapai posisi saya saat ini, dan saya berharap dapat menikmati pengalaman ini".

Ia menambahkan: "Ini adalah tanggung jawab besar dan tantangan yang luar biasa, tetapi saya merasa bangga berada di bangku cadangan besok, dan kini fokus saya tertuju pada membangun tim dengan cara terbaik agar kami dapat menampilkan pertandingan yang bagus, menang, dan memulai dengan kuat di Liga Champions Eropa".

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan: "Saya rasa tujuan utama kami pada Jumat lalu adalah menang, karena kami merasa kecewa setelah dua kali imbang beruntun, dan kami sangat membutuhkan kemenangan. Namun saya juga merasa optimis setelah menyaksikan penampilan istimewa dari beberapa pemain, dan saya melihat tim memulai pertandingan dengan lebih kuat dan semangat yang lebih tinggi, terutama di babak pertama, dan saya rasa inilah pendekatan yang ingin kami pertahankan".

Mengenai perbedaan utama antara gaya bermain Liverpool dan Atletico Madrid, ia berkata: "Saya rasa Atletico Madrid adalah tim yang bermain dengan sangat baik. Kami selalu memperhatikan pada tim-tim Simeone bahwa mereka lebih menguasai bola, terutama di fase-fase awal pertandingan".

Ia melanjutkan: "Mereka memiliki dinamika tinggi berkat empat pemain lini depan mereka, sehingga terkadang sulit untuk menghentikan mereka, mengingat seringnya pergantian antara para pemain di posisi menyerang. Ini tidak akan mudah bagi lawan-lawan mereka maupun bagi kami besok".

Terkait ujian kemampuan kepelatihannya di Liga Champions Eropa, ia menjelaskan: "Saya rasa ini adalah laga di Liga Champions Eropa, ini laga pertama kami menghadapi salah satu tim terkuat yang akan kami hadapi, tetapi pada akhirnya, ini adalah sepak bola. Kami juga bermain melawan tim-tim yang sangat bagus di Liga Premier Inggris".

Ia menuturkan: "Saya rasa saya mengenal Atletico Madrid dengan baik, dan sebagian pemainnya. Ini akan menjadi laga ujian yang sulit, bahkan akan tetap begitu meski saya bukan pelatihnya, karena ini adalah laga pertama kami di Liga Champions Eropa menghadapi klub besar lainnya. Ini pertandingan yang luar biasa, dan ujian sesungguhnya bagi tim secara keseluruhan, dan saya rasa ini akan menunjukkan kepada kami tingkat penampilan kami. Kami telah menunjukkan indikasi yang bagus pada Jumat lalu, dan sekarang mari kita lihat di posisi mana kami berada di hadapan tim seperti Atletico Madrid".

Ia menambahkan: "Saya tidak akan memberi tahu kalian susunan pemain inti, kalian bertanya kepada saya apakah saya akan melakukan banyak perubahan atau tidak, tetapi para pemain saya sendiri tidak tahu susunan pemainnya, jadi tentu saya tidak akan memberitahukannya kepada kalian. Saya harus mempertimbangkan bahwa kami memiliki lebih banyak pertandingan, dan mereka membutuhkan lebih banyak latihan fisik, tetapi saya tidak berpikir ini akan menjadi skenario tersulit yang akan saya hadapi musim ini, karena kami bermain pada hari Jumat, jadi kami mendapatkan hari-hari istirahat yang cukup baik".

Terkait Milos Kerkez, ia melanjutkan pernyataannya: "Saya rasa Milos tampil luar biasa pada Jumat lalu. Saya mengenalnya dengan baik, dan saya mengetahui potensinya. Ia masih memiliki banyak potensi meski usianya masih muda, selain pengalaman yang bagus di Liga Premier Inggris dan bersama tim nasional negaranya, dan ia adalah pemain yang sepenuhnya saya percayai".

Ia menutup: "Ia perlu mengembangkan banyak aspek, sama seperti pemain lain, dan saya juga perlu mengembangkan banyak aspek. Tetapi saya siap untuk mencoba membantunya terlebih dahulu agar menjadi pemain yang lebih baik, dan saya rasa ia berada di jalur yang benar. Saya rasa ia menampilkan performa yang istimewa bersama kami pada Jumat lalu".

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