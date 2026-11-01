Andoni Iraola, pelatih Liverpool, menilai bahwa timnya tampil dengan keberanian besar menghadapi Arsenal dan berharap meraih hasil yang lebih baik, setelah menelan kekalahan di kandang sendiri di hadapan para pendukungnya (1-0), Minggu malam, pada pekan kesembilan Premier League.

Arsenal berhasil memecahkan kebuntuan atas Liverpool di Stadion Anfield pada ajang Premier League, di mana kemenangan terakhir Arsenal di sana terjadi pada tahun 2012.

Iraola mengatakan usai laga: "Kami berharap meraih hasil yang lebih baik hari ini. Kami bertanggung jawab atas hal itu, terutama sejak awal pertandingan. Setelah kebobolan, mungkin kami tidak lagi punya sesuatu untuk dipertahankan, jadi kami bermain lebih bebas, bermain lebih berani, dan saya rasa kami membalikkan jalannya pertandingan di babak pertama, serta mengakhiri laga dengan sangat baik. Kami mencoba di babak kedua, tetapi tidak mampu mencetak gol."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Kami menembak mengenai mistar, dan kami mendapatkan peluang-peluang bagus yang tidak mampu kami manfaatkan. Kami jelas layak mendapatkan sebuah gol."

Ia melanjutkan: "Saya menyukai reaksi para pemain saya setelah kami tertinggal satu gol. Kami mengakhiri babak pertama dengan sangat baik, dan terus menekan. Saya menikmati banyak momen dalam pertandingan ini."

Ia melanjutkan lagi: "Kami harus terus melangkah. Musim ini masih di awal. Arsenal sedang dalam performa terbaiknya, tetapi hari ini baru awal bulan November. Masih banyak pertandingan di depan kami."

Mengenai tidak diberikannya penalti untuk Liverpool, terutama ketika kaus Alexander Isak ditarik di dalam kotak penalti, ia menjelaskan: "Kejadian itu terekam dengan jelas. Ada tarikan kaus yang nyata. Alex berada tepat di depannya, dan ia akan menanduk bola ke arah gawang tetapi tidak bisa karena kausnya ditarik. Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak memberikan penalti, mungkin karena ia tidak terjatuh ke tanah."

Ia menyambung: "Saya rasa penalti untuk Jakpo tidak sah, sedangkan penalti untuk Isak terjadi karena usahanya menanduk bola di depan kiper. Ia menarik kausnya. Saya tidak mengerti mengapa penalti tidak diberikan."

Ia melengkapi: "Kau harus menjatuhkan diri, jika kau tidak menjatuhkan diri maka penalti tidak akan diberikan."

Ketika ditanya apakah ia akan meminta Isak untuk menjatuhkan diri ke tanah setelah ini, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Ya, tentu saja."

Mengenai apakah segala sesuatunya berjalan ke arah yang benar, Iraola mengakhiri pembicaraannya: "Sulit untuk menilai setelah kekalahan, terutama setelah lima kemenangan. Pertandingan ini penting bagi kami, dan kami merasa sangat kecewa."