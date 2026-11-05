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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Iraola kritik pemain Liverpool: Kami kebobolan 3 gol yang naif dan kacau melawan Fenerbahce

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League
A. Iraola
Turki
Inggris
Spanyol

Frustrasi menyelimuti sang pelatih Spanyol

Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengkritik timnya usai kekalahan tandang dengan skor 3-2 dari Fenerbahce, Rabu malam, dalam pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Iraola mengatakan dalam pernyataannya setelah pertandingan: "Ketiga gol itu sebenarnya bisa dihindari, tetapi mungkin karena atmosfer yang bising. Gol-gol itu terjadi akibat kenaifan. Gol-gol yang berantakan."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Daily Mail": "Komunikasi di lapangan nyaris mustahil, dan sulit bagi saya untuk memberikan instruksi."

Iraola juga menegaskan rasa frustrasinya karena timnya kebobolan tiga gol dari bola-bola mati, dengan mengatakan: "Ini adalah sesuatu yang selama ini kami lakukan dengan sangat baik di liga, kami melakukannya dengan sangat baik hingga hari ini."

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Ia melanjutkan: "Kami tahu itu adalah salah satu kekuatan Fenerbahce. Kami kebobolan dari tendangan bebas, tendangan sudut, dan bahkan dari lemparan ke dalam jarak jauh di akhir pertandingan."

Ini merupakan kekalahan kedua beruntun bagi Liverpool setelah kalah 1-0 di kandang sendiri dari Arsenal, sekaligus menjadi pertandingan ketiga beruntun di Liga Champions Eropa di mana tim kebobolan tiga gol.

Perlu dicatat bahwa kekalahan dari Fenerbahce ini adalah yang pertama bagi Liverpool di Liga Champions Eropa pada musim ini, sehingga poinnya tertahan di angka 9 di peringkat kedelapan.

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