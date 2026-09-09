Andoni Iraola, pelatih Liverpool, memuji karakter para pemainnya usai kemenangan atas tamunya Atletico Madrid dengan skor 2-1, Rabu malam, dalam laga pembuka fase liga Liga Champions Eropa, seraya menegaskan bahwa timnya berhasil mengatasi awal pertandingan yang sulit dan meraih comeback baru.

Liverpool tertinggal setelah 16 menit sejak peluit awal pertandingan yang digelar di Stadion "Anfield", namun mereka bangkit dan meraih remontada untuk merebut 3 poin berharga di awal perjalanan Eropa mereka.

Iraola, dalam pernyataan kepada jaringan TNT Sports yang dikutip jaringan "BBC", mengatakan: "Sulit meminta lebih dari itu. Saya rasa kami menunjukkan karakter yang besar, terutama dari sisi para pemain setelah awal yang sulit."

Ia menambahkan: "Saya sangat menyukai atmosfernya, atmosfernya luar biasa, dan saya merasa beruntung bisa menjalani pengalaman seperti ini."

Iraola bertanggung jawab atas awal pertandingan

Pelatih Liverpool itu mengakui bahwa ia tidak menduga perubahan taktik yang diterapkan Atletico Madrid di awal pertandingan, sambil berkata: "Saya bertanggung jawab atas sebagian dari awal pertandingan itu, karena mereka sedikit mengejutkan saya dari sisi taktik. Mereka bermain dengan lima bek, dengan pola 5-3-2."

Ia menjelaskan: "Kami menduga sesuatu yang berbeda, dan kami menunggu sampai bisa membenahi keadaan. Setelah turun minum, kami tampil jauh lebih baik, menekan dengan lebih baik, dan saya rasa kami menjadi tim yang lebih baik."

Pujian untuk Mac Allister dan Szoboszlai

Mengenai gol Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai, Iraola berkata: "Itu gol yang luar biasa dari Alexis, begitu pula gol Dominik. Mereka telah mengerahkan usaha besar dan berlari banyak."

Ia berbicara tentang situasi Mac Allister setelah mendapatkan kartu kuning, seraya menambahkan: "Alexis sangat cerdas. Saya rasa kartu kuning pertama itu terlalu keras, dan mereka berusaha menekannya agar mendapatkan kartu kedua. Ia pemain yang cerdas dan mampu mengatasi situasi itu."

Tidak ada cedera, hanya kelelahan

Mengenai kondisi para pemainnya dan kemungkinan adanya cedera setelah pertandingan, Iraola menjelaskan: "Tidak, ini hanya soal beberapa kram, terutama bagi Bradley (Barcola)."

Ia menambahkan: "Kami sedikit terburu-buru dalam memulangkannya. Kami ingin dia hadir, tetapi pada akhirnya kami memutuskan untuk mengatakan kepadanya: berikan kami semua yang kau miliki, dan ini adalah maksimal yang bisa kau berikan. Kita akan lihat bagaimana proses pemulihan mereka menjelang pertandingan berikutnya."

Iraola: Inilah laga-laga Liga Champions

Pelatih itu memuji atmosfer stadion Liverpool, sekaligus berbicara tentang sulitnya menghadapi Atletico, seraya berkata: "Saya menikmatinya. Atletico tim yang sangat bagus, dan memiliki para pemain yang luar biasa dari sisi teknik, terutama di lini tengah. Tidak mudah menekan para pemain itu, karena mereka memiliki kualitas."

Ia melanjutkan: "Mereka telah bermain bersama sejak lama. Dan kami berhasil meraih comeback baru setelah laga melawan Nottingham Forest dan Newcastle. Masih ada hal yang harus kami perbaiki di awal-awal pertandingan, tetapi saya senang karena kami menunjukkan karakter yang dibutuhkan."

Iraola mengakhiri pernyataannya dengan berkata: "Inilah Liga Champions Eropa, dan tidak ada pertandingan yang mudah."