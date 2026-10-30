Pelatih Spanyol Andoni Iraola, direktur teknik klub Liverpool, menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan posisi puncak atau menilai peluang persaingan memperebutkan gelar Liga Premier Inggris, seraya menekankan sulitnya laga yang dinanti antara timnya dan klub Arsenal pada hari Minggu mendatang di Stadion Anfield, dalam rangkaian pertandingan pekan kesembilan Premier League.

Liverpool menempati peringkat keempat di klasemen dengan 15 poin, sementara Arsenal sang juara bertahan berada di peringkat kedua dengan 21 poin, tertinggal selisih gol dari Manchester City yang memuncaki klasemen.

Iraola berbicara mengenai posisi puncak klasemen dan laga melawan Arsenal dalam konferensi pers khusus pertandingan yang digelarnya hari ini, Jumat, menurut yang dilansir situs "Sky Sports": "Masih terlalu dini untuk mulai melihat klasemen; kami harus mempersiapkan diri untuk pertandingan yang sangat sulit. Kami mengenal Arsenal dan betapa bagusnya mereka, mereka memiliki pemain-pemain istimewa yang bekerja sangat keras. Kami harus siap menghadapi tantangan ini, dan saya percaya pada pemain-pemain kami dan pada diri kami sendiri. Atmosfer pada hari Minggu akan luar biasa, dan saya berharap kami tampil pada level yang dibutuhkan".

Menanggapi pernyataan Jamie Carragher yang menganggap Liverpool sebagai pesaing terdekat Arsenal dalam perebutan gelar, Iraola berkata: "Saya sudah mengatakan ini sebelumnya, kita masih berada di bulan Oktober dan kami harus menjalani setiap pertandingan satu per satu. Saya selalu mengatakan bahwa acuan pertama biasanya muncul setelah kita semua saling berhadapan satu kali di pertengahan musim, dan saat itulah Anda bisa mulai melihat klasemen. Saat ini kami berada dalam situasi yang mengharuskan kami untuk membaik dan terus berkembang".

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Mengenai laga melawan sahabatnya Mikel Arteta, ia menambahkan: "Pekan lalu ada Xabi Alonso, dan sekarang Mikel; akhir-akhir ini banyak sahabat lama yang berada di bangku cadangan tim lawan. Saya rasa menyenangkan bisa menghabiskan 5 hingga 10 menit bersama mereka setelah pertandingan, tetapi saya tahu dia akan membuat tugas kami jauh lebih sulit, jadi kami harus menampilkan yang terbaik yang kami miliki. Bagus kalau para suporter memiliki ekspektasi dan percaya pada kemampuan kami untuk menang, tetapi kalau Anda bertanya kepada saya, kami masih berada pada tahap yang sangat dini dalam musim ini".

Mengenai cara menghadapi Arsenal dan sejauh mana ia memanfaatkan keunggulannya di masa lalu atas mereka saat melatih Bournemouth, Iraola menjelaskan: "Memang benar kami meraih hasil bagus melawan Arsenal bersama Bournemouth, tetapi itu tidak berarti banyak; ini tim yang benar-benar berbeda, kumpulan pemain yang berbeda, dan momen yang berbeda. Kami tidak bisa menggunakan perangkat yang sama seperti yang kami gunakan sebelumnya, melainkan harus menggunakan perangkat yang berbeda dan memanfaatkan pemain-pemain kami dengan cara sebaik mungkin disertai kepercayaan kepada mereka".

Iraola melanjutkan dengan menjelaskan kunci-kunci pertandingan: "Pada akhirnya, ini soal memenangi duel-duel individu, berlari lebih banyak daripada mereka, unggul dalam bola-bola udara, bola mati, dan detail-detail kecil. Arsenal adalah sang juara dan saat ini memuncaki liga serta hanya kalah satu pertandingan musim ini, jadi mereka berada dalam posisi yang sangat baik dan itu pasti akan menjadi tantangan yang hebat bagi kami".

Mengenai perubahan gaya menyikapi pertandingan dan tidak lagi tampil sebagai "pihak yang tidak diunggulkan" seperti saat di Bournemouth, ia menyambung: "Tentu hal ini berubah, tetapi saya sudah tahu sejak hari pertama saya di sini bahwa ini akan terjadi terlepas dari siapa lawannya atau kompetisinya. Kami menerimanya dan itu hal yang baik; orang-orang mengharapkan banyak dari tim Anda. Dan pada akhirnya, persoalannya adalah bagaimana menciptakan lebih banyak peluang daripada lawan; kami tahu Arsenal sangat kuat secara defensif, dan kami sebagai tim juga berada dalam posisi bagus secara defensif, jadi setiap peluang yang kami ciptakan memiliki nilai yang sangat tinggi, dan apa yang terjadi di dalam kotak penalti akan menjadi penentu".

Iraola memuji dukungan suporter di Stadion Anfield, seraya berkata: "Ini bukan hanya soal kemenangan; di Anfield, semua orang merasakan ketika tim memberikan segala yang dimilikinya bahwa suporter mendukung kami secara luar biasa, bahkan ketika kami tertinggal di beberapa pertandingan terakhir. Di stadion kami, kami memiliki keunggulan besar atas lawan, dan atmosfer yang bisa kami ciptakan di sini begitu memesona dan luar biasa".

Mengenai menurunnya penampilan Ryan Gravenberch belakangan ini, Iraola menjelaskan: "Dia menampilkan pertandingan-pertandingan yang bagus dan ada juga yang kurang bagus musim ini, dan belakangan ini dia bermain dalam jumlah menit yang banyak. Kami percaya kepadanya dan tahu apa yang bisa dia berikan, dan seperti yang kami lakukan terhadap pemain lain ketika mereka tidak bermain dengan baik, kami berusaha membantunya mengembangkan aspek-aspek yang dia butuhkan, dan ketika dia dalam kondisi baik, kami berupaya mempertahankannya di sana".

Iraola menutup pembicaraannya dengan menyinggung tekanan jadwal pertandingan dan rotasi antarpemain: "Memang benar saya tidak memiliki pengalaman kepelatihan yang banyak di Eropa selain Liga Europa, tetapi saya telah menjalani banyak pertandingan sebagai pemain dan terbiasa dengan stadion-stadion ini serta tiba pada pukul tiga dini hari. Pemain-pemain kami sangat terbiasa dengan ritme ganda ini, dan kami memilih untuk terus melakukan perubahan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan saya rasa pendekatan ini berjalan dengan baik. Harus selalu ada level yang lebih tinggi untuk diraih dan kami harus membaik di berbagai bidang, dan kami menyadari hal itu dengan baik".