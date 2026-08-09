Iraola Bunyikan Alarm Bahaya di Liverpool Usai Kekalahan dari Monaco

Meski suasana luar biasa menyelimuti laga-laga pertama Andoni Iraola di Stadion "Anfield", segalanya tidak berjalan sesuai harapan pelatih asal Spanyol itu, setelah Liverpool menyia-nyiakan keunggulan dua gol untuk laga kedua secara beruntun, hingga takluk dari Monaco dalam pertandingan yang mengungkap sejumlah tanda tanya yang membutuhkan jawaban sebelum musim baru dimulai.

Para pendukung Liverpool berbaris di jalan-jalan sekitar Stadion "Anfield" untuk menyambut Iraola dan timnya dalam laga pertama sang pelatih di kandang, di tengah kehadiran suporter yang penuh dan antusiasme yang tinggi, menandai dimulainya era baru di bawah kepemimpinan direktur teknik yang baru.

Namun antusiasme suporter tidak sepenuhnya tercermin di atas lapangan, lantaran Liverpool mengulang skenario yang terjadi dalam laga sebelumnya melawan Leeds, setelah menyia-nyiakan keunggulan dua gol, kendati hal itu terjadi setelah Iraola melakukan serangkaian pergantian pemain, yang mengungkap masalah nyata terkait kedalaman skuad dan kualitas pemain cadangan.

Iraola: Kami tidak mampu mempertahankan level yang kami inginkan

Iraola berkata, dalam pernyataan kepada saluran klub "LFC TV" yang dikutip "BBC Sport" seusai pertandingan: "Situasinya benar-benar mirip dengan laga yang kami jalani melawan Leeds".

Ia menambahkan: "Kami tampil bagus di babak pertama, terutama pada 30 menit pertama. Untuk saat ini, mungkin kami tidak memiliki lebih dari itu dalam hal level yang dibutuhkan untuk tampil seperti itu. Mereka layak membalikkan hasil demi keuntungan mereka".

Ia melanjutkan: "Kami menang di dua laga pramusim pertama, tetapi kami tidak mampu mempertahankan level yang dibutuhkan sepanjang periode dua laga terakhir. Begitu beberapa perubahan dilakukan, kelelahan mulai tampak pada para pemain, dan kami tidak lagi mampu mempertahankan level tersebut".

Pelatih Liverpool menutup pernyataannya dengan berkata: "Karena itu, masih ada pekerjaan yang harus kami lakukan".

Krisis di jantung pertahanan sebelum liga bergulir

Iraola masih memiliki dua laga pramusim, yakni dua pertandingan beruntun melawan Como pada 16 Agustus, sebelum Liverpool memulai perjalanannya di Liga Primer Inggris.

Dengan semakin dekatnya jadwal dimulainya perjalanan tim di kompetisi tersebut menghadapi Newcastle dua pekan lagi, pertanyaan paling menonjol masih terkait dengan sosok pemain yang akan mengisi posisi bek tengah di samping sang kapten Virgil van Dijk.

Van Dijk kembali tampil dalam laga melawan Monaco, bersama Alisson Becker dan Cody Gakpo, setelah masa istirahat panjang yang menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia.

Van Dijk memulai pertandingan di samping bek muda Ivani Ndoye, yang berusia 18 tahun, yang tampak sebagai talenta yang sangat menjanjikan, tetapi mungkin harus dipinjamkan selama musim ini karena masalah terkait izin kerja.

Yang mencolok, Liverpool mengakhiri pertandingan dengan Luke Chambers dan Wataru Endo di posisi bek tengah, yang mencerminkan besarnya kebutuhan untuk memperkuat posisi tersebut sebelum musim dimulai.

Araujo mendekat, Jaquet menanti kembali

Pada saat yang sama, Ronald Araujo, yang berusia 27 tahun, menyelesaikan tes medis pada hari Minggu, sehingga proses transfernya ke Liverpool dengan status pinjaman selama satu musim dari Barcelona semakin mendekati penyelesaian, dengan adanya opsi pembelian sekitar 47,2 juta pound sterling.

Adapun Jeremie Jaquet, yang berusia 21 tahun, belum ikut serta dalam latihan penuh sejak transfernya ke Liverpool dari Rennes.

Jaquet sebelumnya mengalami cedera bahu pada Februari lalu, dan belakangan juga menderita masalah ringan pada lutut, tetapi Liverpool optimistis akan kemampuannya untuk tampil dalam laga mendatang melawan Como di akhir pekan.

Iraola berkata tentang kondisi pemain tersebut: "Kami memiliki keraguan soal memainkan Jeremie Jaquet. Kami memutuskan untuk tidak menurunkannya, tetapi ia akan siap untuk laga berikutnya. Ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang kami perkirakan".

Dalam kata sambutannya kepada para pendukung Liverpool melalui program pertandingan, Iraola berbicara tentang keinginannya membangun tim yang membuat para suporter merasa memiliki keterikatan yang nyata, dan bangga atas apa yang ditampilkan di dalam lapangan, seraya menegaskan bahwa laga persahabatan melawan Monaco merupakan langkah penting dalam jalur tersebut.

Namun kekalahan itu sekaligus mengungkap sejumlah aspek yang masih membutuhkan pembenahan, terutama mengingat ketidakmampuan tim mempertahankan levelnya ketika pergantian pemain mulai memengaruhi kekompakan skuad.

Wirtz dan Isak, titik terang di tengah kekalahan

Kendati kalah dari Monaco, penampilan duet Florian Wirtz dan Alexander Isak memberi Iraola dan para pendukung Liverpool alasan yang jelas untuk optimistis sebelum musim baru.

Kedua pemain akan memainkan peran sentral dalam proyek tim, terlebih biaya untuk mendatangkan keduanya sekaligus mencapai 225 juta pound sterling pada musim panas lalu.

Duet itu menunjukkan keselarasan yang mencolok sepanjang pertandingan, di mana Wirtz bermain di belakang Isak dalam posisi pengatur serangan "nomor 10", sementara penyerang asal Swedia itu berhasil mencetak gol pertama dengan sentuhan indah kaki kanannya.

Wirtz menjadi pemain terbaik Liverpool di atas lapangan, dan setelah mencetak gol dalam laga sebelumnya melawan Leeds di Chicago, ia terlihat seolah mencetak gol kedua melawan Monaco juga, tetapi identitas pemilik sentuhan terakhir tetap tidak jelas.

Isak berkata kepada para jurnalis seusai pertandingan, dalam pernyataan kepada saluran klub "LFC TV": "Saya rasa kami sepakat bahwa saya dan Flo [Florian Wirtz] sama-sama menyentuh bola, tetapi sejujurnya saya tidak tahu siapa di antara kami yang melakukan sentuhan pertama atau terakhir".

Momen ini mengungkap keselarasan yang ada di antara kedua pemain, yang mungkin menjadi salah satu senjata paling menonjol Liverpool sepanjang musim mendatang, terutama jika Iraola berhasil membangun sistem serangan yang memanfaatkan kemampuan keduanya secara optimal.

Mengenai sejauh mana ia menikmati bekerja di bawah kepemimpinan Iraola, Isak mengungkapkan kepuasannya terhadap suasana di dalam tim, seraya menegaskan bahwa para pemain bekerja keras demi mencapai kondisi terbaik yang mungkin sebelum musim dimulai.

Penyerang asal Swedia itu berkata: "Ini benar-benar luar biasa. Saya merasa moral di dalam grup sangat baik, dan kami semua bekerja keras untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sukses. Kami akan benar-benar memastikan bahwa kami dalam kesiapan penuh saat musim dimulai".