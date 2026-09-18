Andoni Iraola, Liverpool, menegaskan kesiapan timnya menghadapi laga yang dinanti melawan Bournemouth, sembari menyinggung perasaan campur aduk yang akan menyertai kepulangannya ke Stadion Vitality.

Iraola mengutarakan pendapatnya soal kontroversi seputar gol Szoboszlai ke gawang Tottenham, dengan mengatakan dalam konferensi pers laga Bournemouth: "Saya rasa kita membutuhkan istilah yang berbeda karena saya tidak menganggapnya sebagai tembakan voli, dan saya juga tidak menganggapnya sebagai tembakan setengah voli. Saya tidak menganggapnya sebagai tembakan voli karena bola tersebut memantul, dan saya tidak menganggapnya sebagai tembakan setengah voli karena tembakan setengah voli terjadi ketika lintasan bola mengarah ke atas menurut saya lalu Anda menembaknya dan mencetak gol, tetapi bola ini seperti memantul kemudian mengarah ke atas lalu turun kembali dan dia menembaknya. Kita perlu menemukan istilah ketiga menurut saya."

Iraola juga menyinggung bergabungnya Rio Ngumoha dan Alex Scott ke skuad timnas Inggris yang dipimpin Thomas Tuchel, dengan menyatakan: "Saya sangat senang untuk keduanya, mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Mereka juga sempat membantu timnas sebelum turnamen dan saya yakin mereka melakukan pekerjaan yang baik. Saya hanya bisa berbicara baik tentang keduanya, panggilan yang sangat layak dan mereka sudah sangat siap, dan saya berharap mereka menikmatinya, ya."

Iraola menjawab pertanyaan tentang apakah timnya lebih siap secara fisik dibanding Bournemouth yang bermain di Liga Europa pada Kamis lalu, dengan mengatakan: "Ya, saya rasa kami punya keunggulan. Sebagian besar waktu justru sebaliknya, di mana kami adalah tim yang bermain terakhir, dan kali ini kami bermain dua hari sebelum lawan meskipun kami juga bermain di tengah pekan."

Ia menambahkan: "Seharusnya ada keunggulan di pihak kami, tetapi saya juga tahu ke mana kami akan pergi dan saya tahu statistik yang mereka miliki di sana, tidak hanya di stadion tetapi secara umum. Saya rasa Anda melihat semua pertandingan yang mereka kalahkan sejak lama dan menyadari betapa sulitnya mengalahkan Bournemouth, tetapi saya juga berasumsi saya memiliki keuntungan bahwa saya mengenal mereka dengan sangat baik, dan mereka memiliki keuntungan bahwa mereka mengenal saya dengan sangat baik, jadi Anda tidak pernah tahu siapa yang memiliki keunggulan lebih besar dalam hal ini."

Mengenai perasaannya berada di garis pinggir Stadion Vitality sekali lagi setelah ia melatih di sana hingga bulan Juni, pelatih Liverpool itu berkomentar: "Saya rasa dari sisi pribadi saya benar-benar tidak sabar untuk bertemu mereka dan memeluk mereka, para pemain yang saya cintai dan staf teknis yang pernah bekerja dengan saya dan yang sangat saya hargai. Saya mendukung mereka kemarin ketika mereka memainkan pertandingan Eropa pertama mereka dan saya mendoakan mereka yang terbaik, tetapi ada bagian lain yang lebih penting saat ini yaitu kami perlu pergi ke sana, menang, mengalahkan mereka, dan bertindak seefektif mungkin serta menyisakan semua pembicaraan untuk setelah pertandingan."

Iraola membahas situasi terkini rekrutan musim panas Bradley Barcola dan apakah ia sudah sepenuhnya menyatu sejauh ini, dengan mengatakan: "Semakin lama ia bermain, semakin baik jadinya. Ia langsung bergabung tanpa menit bermain di masa persiapan musim tetapi dalam kondisi yang bagus, seperti semua rekrutan yang datang dari liga lain, ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan Liga Primer Inggris, tetapi ia sangat terbiasa memainkan pertandingan level tinggi dan saya melihatnya dalam kondisi yang baik, ya."

Iraola memuji awal yang diraih bek Ronald Araujo yang bergabung dengan status pinjaman dari Barcelona pada musim panas, dengan menyatakan: "Saya sangat senang untuknya karena ketika pertama kali saya berbicara dengannya, kami sudah saling mengenal tetapi tidak secara pribadi. Kadang-kadang Anda berbicara dengan seorang pemain dan langsung merasakannya bahwa itu hal yang positif, saya rasa ia membutuhkan perubahan semacam ini dalam kariernya."

Ia melanjutkan: "Ia datang dengan rendah hati dari klub besar sebagai pemain berpengalaman. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami membutuhkanmu sebagai bek kanan, maka ia akan bermain sebagai bek kanan, dan kami membutuhkanmu sebagai bek tengah, maka ia akan bermain sebagai bek tengah, dan kami membutuhkannya di posisi lain, saya rasa ia siap melakukannya. Secara fisik juga ia bermain lebih banyak menit daripada yang kami perkirakan mengingat kami masih berada di awal musim."

Ia menutup: "Ia menyelesaikan pertandingan dalam kondisi yang baik dan tidak mengalami kram, terutama ketika Anda seorang bek tengah dan harus bermain di sisi sebagai bek kanan, tuntutannya berbeda dan mungkin lebih sulit, tetapi ia menanggung usaha-usaha ini dengan baik. Saya menyukai semangatnya dan sekarang saya mendorongnya untuk belajar sedikit bahasa. Ada cara yang bagus bagi kami untuk memanfaatkan pengalamannya, yaitu apakah ia bisa menularkan kepada rekan-rekan setimnya sedikit dari semua pengalaman yang ia miliki melalui komunikasi, tetapi saya berasumsi hal itu akan membutuhkan waktu."



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