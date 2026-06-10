Iran mengancam akan mengambil tindakan tegas: "Jika itu terjadi, kami akan mundur dari lapangan"

Sehari sebelum Piala Dunia, Iran melontarkan peringatan keras kepada warga Persia di Amerika Serikat. Menteri Olahraga Ahmed Donjamali mengatakan kepada Varzesh3 bahwa para pemain Iran akan meninggalkan lapangan jika ada kritik terhadap rezim Iran yang terlihat selama pertandingan.

Revolusi Iran pada tahun 1979 secara definitif mengakhiri monarki yang telah berusia lebih dari 2.500 tahun di Iran. Rezim pro-Barat dan otoriter di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi digulingkan, setelah itu negara tersebut bertransformasi menjadi Republik Islam teokratis di bawah kepemimpinan Ayatollah Khamenei.

Banyak orang dari Iran melarikan diri ke Barat setelah revolusi ini, termasuk ke Amerika. Dari sana, orang-orang ini sering kali terus mengkritik rezim Iran yang ‘baru’, namun pemerintah Iran tidak mau mendengarkannya.

“Kami telah memberi tahu FIFA bahwa kami akan meninggalkan lapangan jika mendengar seruan politik di stadion. Begitu pula jika bendera Persia lama dikibarkan, kami tidak akan melanjutkan pertandingan,” kata Donjamali.

Iran akan bertanding di Grup G melawan Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Pertandingan melawan Mesir sangat istimewa. Pertandingan tersebut telah diganti namanya oleh walikota Seattle menjadi Pride Match, sepenuhnya dalam rangka penerimaan LGBTIQ+.