Iran dan Selandia Baru raih poin pertama di Piala Dunia setelah pertandingan seru di California

Iran dan Selandia Baru berhasil meraih satu poin pertama mereka di Piala Dunia ini. Dalam pertandingan seru antara keduanya pada Selasa, skor berakhir imbang 2-2 berkat dua gol dari Elijah Just serta masing-masing satu gol dari Ramin Rezaeian dan Mohammad Mohebi. Dengan demikian, semua negara di Grup G—yang juga terdiri dari Belgia dan Mesir—kini mengoleksi satu poin.

Di babak pertama yang terbuka, inisiatif awalnya ada di pihak Iran, yang beberapa kali mengancam gawang kiper Selandia Baru, Max Crocombe. Namun, gol tak kunjung tercipta dan di sisi lain, The All Whites justru menyerang dengan keras.

Sebuah umpan lambung mendarat di kotak penalti hingga ke Chris Wood, yang sayangnya tidak bisa melepaskan tendangan yang bagus. Namun, striker Nottingham Forest itu berhasil mengoper bola ke Just, yang membuat kiper Iran Alireza Beiranvand tak berdaya dengan tendangan keras dan tinggi: 1-0.

Selandia Baru berusaha mengejar gol kedua dan menjadi ancaman terutama melalui Sarpeet Singh. Namun, tendangannya tidak cukup untuk mengecoh Beiranvand, sehingga skor tetap 1-0 saat jeda minum pertama.

Istirahat itu bermanfaat bagi Iran. Penyerang andalan Mehdi Taremi nyaris menyamakan kedudukan dengan tendangan yang membentur tiang gawang. Setelah setengah jam, gol pun tercipta. Rezaeian memimpin serangan, menerima umpan balik dari Shahriyar Moghanlou, dan mencetak gol dari jarak dekat: 1-1.

Di babak kedua, kedua tim tetap seimbang dan para penonton di SoFi Stadium di Inglewood, California, mendapatkan tontonan yang memuaskan. Baik Iran maupun Selandia Baru bermain untuk menang, yang menghasilkan babak kedua yang tak terduga.

Selandia Baru menjadi tim pertama yang mencetak gol setelah jeda. Mohebi kehilangan bola secara fatal di lini tengah, dan Selandia Baru melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Wood berkolaborasi dengan Just, yang seperti pada gol pembukanya, mencetak gol dengan penuh keyakinan: 2-1.

Keunggulan Selandia Baru tidak bertahan lama. Kurang dari sepuluh menit kemudian, Iran kembali menyamakan kedudukan melalui Mohebi, yang lebih dari sekadar menebus kesalahannya pada gol 2-1 dengan menyundul umpan silang Rezaeian dengan rapi melalui bagian dalam tiang gawang: 2-2.

Iran tampaknya memiliki lebih banyak energi di fase akhir pertandingan dan lebih sering mengancam gawang lawan, namun peluang besar yang dibutuhkan akhirnya tak kunjung datang. Iran akan bertanding melawan Belgia pada 21 Juni, sementara Selandia Baru akan berhadapan dengan Mesir pada 22 Juni.