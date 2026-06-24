Irak atau Senegal... Angka-angka mengungkap kandidat yang paling berpeluang untuk menorehkan kisah menarik di Piala Dunia

Seiring dimulainya putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026, perhatian kini tertuju pada salah satu pertarungan paling seru di turnamen ini, yaitu perebutan tiket kualifikasi yang diperuntukkan bagi tim-tim peringkat ketiga terbaik.

Setelah diberlakukannya sistem baru Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim, menempati posisi ketiga tidak lagi berarti akhir perjalanan, karena 8 tim terbaik dari peringkat ketiga akan lolos ke babak 32 besar, sehingga harapan banyak tim tetap terjaga hingga detik-detik terakhir babak penyisihan grup.

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Meskipun 5 tim telah secara resmi tersingkir dari perebutan tiket lolos, yaitu Haiti, Tunisia, Turki, Yordania, dan Panama, tim-tim lainnya masih memiliki peluang yang bervariasi untuk mencapai babak gugur.

Kejutan dari Senegal dan Irak

Menurut prediksi platform “Football Mets Data” yang berspesialisasi dalam statistik dan analisis hasil, tim yang menempati posisi ketiga di Grup Sembilan memiliki peluang sebesar 72% untuk lolos ke babak 32 besar.

Grup ini terdiri dari tim nasional Senegal dan Irak, yang keduanya kalah dalam dua pertandingan pertama melawan Prancis dan Norwegia, namun pertandingan head-to-head di antara keduanya pada putaran terakhir berpotensi memberikan pemenangnya peluang besar untuk lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik.

Meskipun kedua tim mengalami awal yang buruk, kemenangan di pertandingan terakhir akan menambah perolehan poin pemenangnya menjadi 3 poin, yang mungkin cukup untuk mengamankan tiket ke babak gugur.

Adapun prediksi superkomputer milik jaringan “Opta” memberikan Senegal peluang sebesar 69,54% untuk lolos, dengan memperkirakan keunggulan “Singa Teranga” atas Irak dalam laga yang dinantikan tersebut.

Dengan demikian, rekan-rekan Sadio Mané mungkin berhasil menciptakan salah satu kisah kebangkitan paling mendebarkan di turnamen ini, setelah sebelumnya kalah dari Prancis (1-3) dan Norwegia (2-3) pada dua pertandingan pertama.

Maroko dan Aljazair dalam posisi yang nyaman

Di sisi lain, beberapa grup tampaknya semakin dekat untuk memastikan lolosnya tim yang menempati posisi ketiga.

Grup ke-12 memimpin daftar dengan peluang 96,7% bagi tim peringkat ketiga untuk lolos, di tengah persaingan ketat antara Inggris, Kroasia, dan Ghana untuk memperebutkan posisi teratas, sementara peluang ketiga tim tersebut untuk mencapai babak 32 besar tampak sangat besar.

Diikuti oleh tim peringkat ketiga di Grup Keenam dengan peluang 96,4%, di mana persaingan untuk posisi teratas masih terbuka antara Belanda, Jepang, dan Swedia.

Sedangkan di Grup 3, yang terdiri dari Maroko, Brasil, dan Skotlandia, peluang tim peringkat ketiga untuk lolos mencapai 84%, sehingga ketiga tim tersebut berada dalam posisi yang relatif nyaman menjelang putaran terakhir.

Di Grup 4, di mana Amerika Serikat telah memastikan posisi teratasnya, peluang lolos bagi tim peringkat ketiga mencapai 82,2%, sementara persentasenya mencapai 79,7% di Grup 10, di mana Argentina telah memastikan posisi teratasnya.

Di grup ini, sorotan akan tertuju pada pertandingan antara Aljazair dan Austria, yang akan menentukan susunan klasemen akhir, namun indikasi saat ini memberikan peluang yang sangat besar bagi tim yang menempati posisi ketiga untuk melanjutkan perjalanan mereka.

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Kekhawatiran terhadap Cape Verde dan Curaçao

Sebaliknya, beberapa grup tampaknya berada dalam situasi yang lebih rumit.

Di Grup 5, yang terdiri dari Pantai Gading, Curaçao, dan Ekuador, peluang tim peringkat ketiga untuk lolos tidak melebihi 26,6%, yang merupakan persentase terendah di antara semua grup.

Hal ini mungkin akan membuat tim nasional Curaçao menanggung konsekuensi dari hasil di putaran terakhir, meskipun mereka telah menampilkan performa yang luar biasa sepanjang turnamen.

Tim nasional Cape Verde juga menghadapi risiko tersingkir, karena perkiraan menunjukkan bahwa tim yang menempati posisi ketiga di Grup Kedelapan hanya memiliki peluang tidak lebih dari 34,7% untuk lolos.

Meskipun Spanyol belum memastikan posisi teratas di grup, perhitungan saat ini membuat tugas tim yang menempati posisi ketiga menjadi sangat sulit, yang berarti tim Cape Verde mungkin perlu mengalahkan Arab Saudi dan menunggu hasil dari grup-grup lainnya.

Persentase peluang lolos bagi tim peringkat ketiga berdasarkan grup

Grup 12: 96,7%

Grup 6: 96,4%

Grup 3: 84%

Grup 4: 82,2%

Grup 10: 79,7%

Kelompok 2: 75,4%

Kelompok 9: 72%

Kelompok 11: 60,8%

Kelompok 7: 52,9%

Kelompok 1: 38,7%

Kelompok 8: 34,7%

Kelompok 5: 26,6%