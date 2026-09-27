Sebuah laporan media pada hari Minggu ini mengungkap perkembangan terbaru terkait pemilihan negara tuan rumah untuk edisi mendatang Piala Teluk Arab "Khaleeji 28".

Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Piala Teluk Arab akan menggelar pertemuannya pada siang hari Senin besok, di kota Jeddah, di sela-sela turnamen "Khaleeji 27".

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" menyebutkan bahwa berkas pencalonan tuan rumah turnamen "Khaleeji 28" berada di puncak agenda pertemuan tersebut; di mana Irak mengajukan permohonan resmi secara tunggal untuk menjadi tuan rumah turnamen, hal yang ditegaskan oleh Gubernur Basrah Asaad al-Eidani dalam pernyataan sebelumnya.

Dalam konteks yang sama, sejumlah sumber mengungkapkan kepada "Asharq Al-Awsat" adanya keinginan awal dari Bahrain maupun Kesultanan Oman untuk mempertimbangkan pengajuan permohonan tuan rumah dalam beberapa jam ke depan, tanpa mengambil langkah resmi apa pun hingga saat ini.

Sumber-sumber yang mengetahui persoalan ini menyatakan adanya kajian untuk kembali menerapkan sistem rotasi antarnegara dalam menjadi tuan rumah turnamen Teluk, sebagai pengganti sistem pengajuan permohonan yang berlaku saat ini.

Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah edisi terakhirnya pada tahun 2007, sementara Kesultanan Oman menjadi tuan rumah edisi terakhirnya pada tahun 2009, sedangkan Kerajaan Bahrain menjadi tuan rumah edisi terakhirnya pada tahun 2013, sementara Arab Saudi menjadi tuan rumah dua edisi pada 2014 dan 2026 berbanding dua edisi milik Kuwait pada 2017 dan 2024, sedangkan Irak menjadi tuan rumah edisi 2023 di Basrah.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk memastikan turnamen singgah di sebagian besar negara Teluk, mengingat dampak besarnya dalam mengembangkan fasilitas olahraga, mendukung para pelaku olahraga di kawasan, dan mendorong pariwisata di masing-masing negara, disertai penetapan negara pengganti apabila penyelenggaraan tuan rumah tidak dapat dilakukan.