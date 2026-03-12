IPL 2026: Tanggal, waktu, pemain kunci, tautan TV dan streaming, dan informasi lainnya

IPL (atau Indian Premier League) semakin besar dan semakin baik setiap tahunnya, dan para penggemar kriket di seluruh dunia sedang menghitung hari hingga edisi 2026, yang merupakan edisi ke-18 secara total, dimulai pada Sabtu, 28 Maret, dengan juara bertahan IPL Royal Challengers Bangalore menghadapi....

IPL telah berkembang pesat sejak pertama kali diluncurkan pada 2008. Kesuksesan luar biasa ini memicu bermunculannya berbagai liga kriket lainnya di seluruh dunia. Meskipun ada pertumbuhan global dalam acara T20, IPL tetap menjadi kompetisi franchise T20 terbesar dan paling prestisius di dunia, dengan nilai merek sebesar $12 miliar.

Biarkan GOAL menunjukkan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk musim IPL 2026, termasuk di mana dan kapan pertandingan mendatang akan berlangsung, serta cara menonton semua aksi secara langsung.

Kapan musim IPL 2026 dimulai?

Turnamen tersebut awalnya dijadwalkan pada 26 Maret, tetapi BCCI baru-baru ini menunda tanggal dimulainya turnamen tersebut dua hari menjadi 28 Maret, untuk memberikan jeda yang sedikit lebih lama setelah final Piala Dunia T20 Pria 2026 (yang berlangsung pada 8 Maret).

Di mana pertandingan IPL 2026 akan digelar?

Pertandingan IPL 2026 akan tersebar di campuran stadion tradisional dan beberapa venue alternatif, seiring dengan perluasan liga menjadi jadwal 84 pertandingan. Karena Pemilihan Umum Dewan Negara (di Tamil Nadu, West Bengal, dan Assam), BCCI menggunakan rekor 18 venue berbeda tahun ini untuk memastikan turnamen berjalan lancar tanpa bertabrakan dengan tanggal pemungutan suara. Daftar lengkap venue meliputi:

Bengaluru (Stadion M. Chinnaswamy): Akan menjadi tuan rumah Upacara Pembukaan , lima pertandingan kandang RCB, Kualifikasi 1 , dan Final Besar pada 31 Mei.

Akan menjadi tuan rumah , lima pertandingan kandang RCB, , dan pada 31 Mei. Naya Raipur (Stadion Shaheed Veer Narayan Singh): Berfungsi sebagai markas kedua RCB

Berfungsi sebagai markas kedua RCB Ahmedabad (Stadion Narendra Modi): Markas Gujarat Titans dan kemungkinan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan playoff.

Markas Gujarat Titans dan kemungkinan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan playoff. Mumbai: Stadion Wankhede (Mumbai Indians)

Stadion Wankhede (Mumbai Indians) Chennai: Stadion MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

Stadion MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad: Stadion Rajiv Gandhi International (Sunrisers Hyderabad)

Stadion Rajiv Gandhi International (Sunrisers Hyderabad) Delhi: Stadion Arun Jaitley (Delhi Capitals)

Stadion Arun Jaitley (Delhi Capitals) Kolkata: Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow: Stadion BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

Stadion BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mullanpur/Mohali: Stadion PCA Baru (Punjab Kings)

Stadion PCA Baru (Punjab Kings) Jaipur: Stadion Sawai Mansingh (Rajasthan Royals)

Siapa saja pemain kunci di IPL 2026?

Musim IPL 2026 memiliki posisi unik sebagai tahun pergantian generasi. Dengan beberapa legenda mengambil peran baru dan lelang mini rekor di Abu Dhabi, inilah pemain kunci yang akan menentukan turnamen:

Cameron Green (KKR): Pemain serba bisa asal Australia ini menjadi pemain asing termahal dalam sejarah IPL, dibeli oleh KKR dengan harga fantastis ₹25,20 crore. Dia diharapkan dapat menggantikan posisi Andre Russell, yang kini beralih ke peran sebagai pelatih.

Matheesha Pathirana (KKR): Setelah secara mengejutkan dilepas oleh CSK, pemain Sri Lanka yang dijuluki 'Baby Malinga' ini diboyong oleh KKR dengan harga ₹18 crore, membentuk duet pelempar cepat mematikan bersama Green.

Prashant Veer & Kartik Sharma (CSK): Tim kuning menghabiskan banyak uang untuk pemain muda, menjadikan duo ini sebagai pemain tak berpengalaman termahal sepanjang sejarah dengan harga ₹14,20 crore masing-masing. Veer sangat diunggulkan sebagai penerus taktis Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK): Setelah bertahun-tahun menjadi ikon Royals, Samson pindah ke Chennai. Meskipun Ruturaj Gaikwad tetap menjadi kapten, Samson menjadi pusat perhatian dalam era batting pasca-Dhoni.

Ravindra Jadeja (RR): Kembali ke tempat di mana semuanya dimulai pada 2008, Jadeja diharapkan memimpin tim Rajasthan yang muda, membawa ketenangan veteran ke skuad yang menampilkan bintang-bintang seperti Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG): Pindah dari SRH melalui perdagangan, Shami akan memimpin serangan cepat Lucknow bersama Mayank Yadav yang sangat cepat (tetapi rentan cedera).

Jadwal IPL 2026 yang akan datang

Tanggal Pertandingan 28 Maret Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad 29 Maret Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 30 Maret Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings 31 Maret Punjab Kings vs Gujarat Titans 1 April Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 2 April Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad 3 April Chennai Super Kings vs Punjab Kings 4 April Delhi Capitals vs Mumbai Indians 4 April Gujarat Titans vs Rajasthan Royals 5 April Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 5 April Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings 6 April Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 7 April Rajasthan Royals vs Mumbai Indians 8 April Delhi Capitals vs Gujarat Titans 9 April Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants 10 April Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru 11 April Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad 11 April Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 12 April Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans 12 April Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda adalah pelanggan Sky yang sudah ada, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini dimulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ termasuk dalam paket tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan penonton untuk menonton banyak acara langsung di berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan untuk mengunduh dan menonton olahraga langsung di mana saja, dan tersedia di iPhone, iPad, dan Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung dengan NOW TV. Ada berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk 'Sports Day Membership', yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14.99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ NOW Sports kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, tetapi selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan otomatis diperbarui kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dibebankan 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk masa minimum 12 bulan. Setelah masa minimum 12bulan, langganan akan diperbarui secara otomatis seharga £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸🇨🇦 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah stasiun televisi khusus kriket dan merupakan rumah eksklusif IPL di Amerika Serikat. Di sini, Anda dapat menonton siaran langsung dan rekaman pertandingan, memungkinkan penggemar untuk mengikuti aksi secara real-time. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan yang mendetail, komentar, dan sorotan, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, memberikan akses ke IPL dan dunia olahraga lainnya. Fubo menawarkan berbagai paket langganan, termasuk paket baru 'Fubo Sports', yang berharga $45.99 untuk bulan pertama dan $55.99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Platform ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga, dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, dan jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis 7 hari tersedia untuk pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga secara umum.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket di TV. Jika Anda tidak memiliki Fox dan tidak ingin berlangganan, layanan streaming olahraga Kayo Sports juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Terdapat dua opsi paket langganan. Berikut ini rincian lengkapnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket dasar, dirancang untuk penonton individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: High Definition (hingga 1080p)

High Definition (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 olahraga, SplitView (tonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket premium, ditujukan untuk keluarga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten terpilih dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten terpilih dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua fitur di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu aliran simultan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menonton pertandingan dari mana saja. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati batasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

Kami sangat merekomendasikan menggunakan NordVPN, tetapi Anda juga dapat melihat panduan VPN kami yang detail untuk opsi lain.