IPL 2026: Tanggal, jadwal, pemain utama, tautan siaran TV dan streaming, serta informasi lainnya

IPL (atau Indian Premier League) semakin besar dan semakin menarik setiap tahunnya, dan para penggemar kriket di seluruh dunia sedang menanti-nantikan edisi 2026. Edisi ke-19 Indian Premier League (IPL 2026) dijadwalkan berlangsung dari 28 Maret hingga 31 Mei 2026, yang diperkirakan akan menjadi musim terbesar liga ini hingga saat ini.

Setelah meraih gelar juara perdana yang bersejarah pada 2025, Royal Challengers Bengaluru (RCB) memasuki turnamen sebagai juara bertahan dan akan menjadi tuan rumah pertandingan pembuka musim melawan Sunrisers Hyderabad di Stadion M. Chinnaswamy.

Musim 2026 menampilkan format yang diperluas dengan 84 pertandingan—naik dari biasanya 74—yang terdiri dari babak round-robin ganda diikuti oleh babak playoff standar. Karena pemilihan umum dewan negara bagian, BCCI merilis jadwal secara bertahap, dengan paruh kedua (50 pertandingan) dijadwalkan berlangsung di 12 venue mulai pertengahan April.

IPL telah berkembang pesat sejak pertama kali diluncurkan pada 2008. Kesuksesannya yang luar biasa memicu bermunculannya berbagai liga kriket lainnya di seluruh dunia. Meskipun terjadi pertumbuhan global dalam ajang T20, IPL tetap menjadi kompetisi waralaba T20 terbesar dan paling bergengsi di dunia, dengan nilai merek sebesar $12 miliar.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk musim IPL 2026, termasuk di mana dan kapan pertandingan mendatang akan berlangsung serta cara menonton semua aksi secara langsung.

Kapan musim IPL 2026 dimulai?

Turnamen ini awalnya dijadwalkan pada 26 Maret, tetapi BCCI baru-baru ini mengundur tanggal dimulainya dua hari menjadi 28 Maret, untuk memberikan jeda yang sedikit lebih lama setelah final Piala Dunia T20 Putra 2026 (yang berlangsung pada 8 Maret).

Di mana pertandingan IPL 2026 akan berlangsung?

Pertandingan IPL 2026 akan tersebar di berbagai stadion tradisional dan beberapa venue "rumah kedua", seiring dengan perluasan jadwal liga menjadi 84 pertandingan. Karena Pemilihan Umum Dewan Negara (di Tamil Nadu, West Bengal, dan Assam), BCCI menggunakan rekor 18 venue berbeda tahun ini untuk memastikan turnamen berjalan lancar tanpa bertabrakan dengan tanggal pemungutan suara. Daftar lengkap venue meliputi:

Bengaluru (Stadion M. Chinnaswamy): Akan menjadi tuan rumah Upacara Pembukaan , lima pertandingan kandang RCB, Babak Kualifikasi 1 , dan Final Besar pada 31 Mei.

Akan menjadi tuan rumah , lima pertandingan kandang RCB, , dan pada 31 Mei. Naya Raipur (Stadion Shaheed Veer Narayan Singh): Berfungsi sebagai kandang kedua bagi RCB

Berfungsi sebagai kandang kedua bagi RCB Ahmedabad (Stadion Narendra Modi): Markas Gujarat Titans dan kemungkinan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan playoff.

Markas Gujarat Titans dan kemungkinan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan playoff. Mumbai: Stadion Wankhede (Mumbai Indians)

Stadion Wankhede (Mumbai Indians) Chennai: Stadion MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

Stadion MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad: Stadion Internasional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad)

Stadion Internasional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad) Delhi: Stadion Arun Jaitley (Delhi Capitals)

Stadion Arun Jaitley (Delhi Capitals) Kolkata: Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow: Stadion BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

Stadion BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mullanpur/Mohali: Stadion Baru PCA (Punjab Kings)

Stadion Baru PCA (Punjab Kings) Jaipur: Stadion Sawai Mansingh (Rajasthan Royals)

Siapa saja pemain kunci di IPL 2026?

Musim IPL 2026 memiliki posisi unik sebagai tahun pergantian generasi. Dengan beberapa legenda yang mengambil peran baru dan lelang mini yang memecahkan rekor di Abu Dhabi, berikut adalah para pemain kunci yang akan menentukan turnamen ini:

Cameron Green (KKR): Pemain serba bisa asal Australia ini menjadi pemain asing termahal dalam sejarah IPL, dibeli oleh KKR dengan harga fantastis sebesar ₹25,20 crore. Ia diharapkan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Andre Russell, yang kini beralih ke peran sebagai pelatih.

Matheesha Pathirana (KKR): Setelah secara mengejutkan dilepas oleh CSK, 'Baby Malinga' asal Sri Lanka ini langsung direkrut oleh KKR seharga ₹18 crore, membentuk duo pelempar cepat yang mematikan bersama Green.

Prashant Veer & Kartik Sharma (CSK): Pasukan kuning ini berinvestasi besar pada pemain muda, menjadikan duo ini sebagai pemain tanpa caps termahal sepanjang sejarah dengan harga ₹14,20 crore masing-masing. Veer sangat diunggulkan sebagai penerus taktis Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK): Setelah bertahun-tahun menjadi wajah utama The Royals, Samson pindah ke Chennai. Meskipun Ruturaj Gaikwad tetap menjadi kapten, Samson menjadi pilar utama era batting pasca-Dhoni mereka.

Ravindra Jadeja (RR): Kembali ke tempat di mana semuanya dimulai pada 2008, Jadeja diharapkan memimpin tim muda Rajasthan, membawa ketenangan seorang veteran ke skuad yang menampilkan bintang-bintang seperti Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG): Pindah dari SRH melalui pertukaran, Shami akan memimpin serangan cepat Lucknow bersama Mayank Yadav yang sangat cepat (namun rentan cedera).

Jadwal IPL 2026 yang akan datang

Tanggal Jadwal Pertandingan 28 Maret Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad 29 Maret Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 30 Maret Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings 31 Maret Punjab Kings vs Gujarat Titans 1 April Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals 2 April Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad 3 April Chennai Super Kings vs Punjab Kings 4 April Delhi Capitals vs Mumbai Indians 4 April Gujarat Titans vs Rajasthan Royals 5 April Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants 5 April Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings 6 April Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings 7 April Rajasthan Royals vs Mumbai Indians 8 April Delhi Capitals vs Gujarat Titans 9 April Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants 10 April Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru 11 April Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad 11 April Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 12 April Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans 12 April Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

🇬🇧 Cara menonton IPL 2026 di Inggris

Jika Anda sudah menjadi pelanggan Sky, Anda dapat menambahkan Sky Sports secara online atau melalui aplikasi My Sky kapan saja. Paket ini mulai dari £22 per bulan dengan Sky Stream. Sky Sports+ sudah termasuk tanpa biaya tambahan, yang memungkinkan pemirsa menonton lebih banyak acara langsung dari berbagai cabang olahraga. Aplikasi Sky Sports memungkinkan pelanggan mengunduh dan menonton siaran langsung olahraga saat dalam perjalanan, dan tersedia di iPhone, iPad, serta Android.

Pelanggan non-Sky juga dapat menonton siaran langsung melalui NOW TV. Tersedia berbagai pilihan langganan untuk penggemar olahraga, termasuk ‘Day Membership’Olahraga, yang memberikan akses ke semua 12 saluran Sky Sports selama 24 jam seharga £14,99. Keanggotaan ‘Fully Flexible’ Sports dari NOW kembali memberikan akses tak terbatas ke Sky Sports, namun berlaku selama 30 hari. Biayanya £34,99 per bulan dan akan diperbarui otomatis kecuali dibatalkan sebelum akhir periode bulanan.

Ada juga paket‘12-Month Saver’, di mana Anda dikenakan biaya 20% lebih murah dan hanya membayar £27,99 per bulan. Namun, Anda harus mendaftar untuk jangka waktu minimum 12 bulan. Setelah jangka waktu minimum 12bulan, langganan akan diperpanjang secara otomatis seharga £34,99 per bulan kecuali dibatalkan.

🇺🇸🇨🇦 Cara menonton IPL 2026 di AS & Kanada

Willow TV adalah saluran khusus siaran kriket, dan merupakan penyiar eksklusif IPL di AS. Di sini, Anda dapat menonton siaran langsung dan tayangan ulang pertandingan, sehingga para penggemar dapat mengikuti jalannya pertandingan secara real-time. Selain itu, platform ini menyediakan analisis pertandingan yang mendetail, komentar, dan cuplikan terbaik, yang memperkaya pengalaman menonton.

FuboTV adalah layanan streaming berkualitas tinggi yang mencakup Willow TV, menawarkan akses ke IPL dan berbagai macam olahraga. Fubo menawarkan beberapa paket langganan, termasuk 'Fubo Sports' yang baru, dengan biaya $45,99 untuk bulan pertama dan $55,99 per bulan untuk bulan-bulan berikutnya. Layanan ini dirancang secara efisien dan berfokus pada olahraga dengan lebih dari 28 saluran, termasuk ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel, serta jaringan lokal seperti ABC, CBS, dan Fox. Paket Fubo lainnya mulai dari $84,99/bulan dengan uji cobagratis selama 7 hari yang tersedia bagi pelanggan baru di semua paketnya. Layanan streaming ini merupakan pilihan yang tepat bagi penggemar gulat dan olahraga pada umumnya.

🇦🇺 Cara menonton IPL 2026 di Australia

Anda dapat menonton semua pertandingan IPL 2026 di saluran Fox Cricket melalui TV. Jika Anda tidak berlangganan Fox dan tidak ingin berlangganan, Kayo Sports, layanan streaming olahraga, juga akan menayangkan turnamen tahun ini. Tersedia dua pilihan paket berlangganan. Berikut ini rincian selengkapnya:

Kayo Standard

Ini adalah paket tingkat pemula, dirancang untuk pemirsa individu.

Harga: $29,99 per bulan

$29,99 per bulan Streaming Bersamaan: 1 layar sekaligus

1 layar sekaligus Kualitas Video: Definisi Tinggi (hingga 1080p)

Definisi Tinggi (hingga 1080p) Fitur Utama: Akses penuh ke lebih dari 50 cabang olahraga, SplitView (tonton beberapa pertandingan dalam satu layar), Tanpa kontrak berlangganan.

Kayo Premium

Ini adalah paket tingkat atas, yang ditujukan untuk rumah tangga dan mereka yang menginginkan pengalaman visual terbaik.

Harga: $45,99 per bulan

$45,99 per bulan Streaming Bersamaan: 2 layar sekaligus

2 layar sekaligus Kualitas Video: 4K Ultra HD (pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel)

(pada konten tertentu dan perangkat yang kompatibel) Fitur Utama: Semua yang ada di paket Standard, ditambah streaming 4K dan satu streaming bersamaan tambahan.

🌏 Liputan IPL 2026 di seluruh dunia

Negara Jaringan/Streaming 🇿🇦 Afrika Selatan SuperSport 🇦🇺 Australia Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Kanada Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Karibia dan Amerika Latin Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 Prancis YuppTV 🇮🇳 India JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Timur Tengah Noon

🛜 Tonton IPL 2026 dari mana saja dengan VPN

Jika Anda tidak dapat menonton pertandingan IPL secara langsung di wilayah Anda atau sedang bepergian, Anda dapat menggunakan VPN untuk menyaksikan aksi tersebut dari mana pun Anda berada. VPN menciptakan koneksi aman untuk melewati pembatasan geografis dan mengakses layanan streaming favorit Anda dari mana saja.

