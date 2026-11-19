Bagikan Ikuti GOAL di Google

Arda Guler resmi memastikan masa depan jangka panjangnya di Real Madrid dengan meneken kontrak baru hingga 2032. Setelah pengumuman di media sosial, sejumlah rekan setimnya membanjiri kolom komentar bintang Turki itu dengan pujian tulus dan permintaan iseng. Mantan gelandang Madrid, Luka Modric, turut merayakan pencapaian pemain berusia 21 tahun tersebut.

Iklan

Guler berkomitmen bertahan lama di Real Madrid

Real Madrid mengikat pemain tim nasional Turki, Guler, dengan kontrak baru hingga 2032. Pemain berusia 21 tahun itu mengumumkan perpanjangan kontraknya di Instagram dengan membagikan foto dirinya menandatangani dokumen kontrak di samping sebuah jersei bertuliskan angka 2032.

Kabar perpanjangan kontrak itu segera mendapat respons dari ruang ganti. Para pemain saat ini maupun mantan pemain membanjiri unggahan tersebut untuk memberi selamat kepada Guler atas keputusannya memperpanjang masa tinggal di ibu kota Spanyol.

Reaksi ruang ganti: Candaan dan ucapan hangat

Sejumlah rekan setim Guler memadukan candaan ringan dengan ungkapan sayang yang tulus di kolom komentar. Gelandang Prancis Aurelien Tchouameni memanfaatkan momen itu untuk meminta hadiah dengan bercanda. Ia menulis, "iPhone 18 Pro Max, tolong," disertai emoji tangan berdoa dan hati, sementara Kylian Mbappe menambahkan, "Terima kasih, malam ini saya akan tidur lebih nyenyak."

Kapten klub Fede Valverde menyampaikan pesan yang lebih hangat untuk merayakan kabar tersebut. Ia berkomentar, "Semoga masih banyak tahun lagi." Brahim Diaz juga ikut menunjukkan keakrabannya dengan menulis "Abiii" disertai emoji perayaan.

Iklan Iklan

Pemain lain merespons lebih singkat. Vinicius Junior mengunggah empat emoji tanda kemenangan dan tiga hati merah, sementara Dean Huijsen meninggalkan dua emoji hati. Legenda klub Luka Modric, yang berbagi ruang ganti dengan Guler pada musim pertamanya di Madrid dan kemungkinan membantu Guler beradaptasi dengan kehidupan di Spanyol, menambahkan emoji mengangkat kedua tangan, tepuk tangan, dan hati.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Bersinar di bawah Mourinho setelah awal yang sulit di Madrid

Perpanjangan kontrak Guler menegaskan perkembangan pesatnya sejak tiba dari Fenerbahce. Setelah semula kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler di Madrid, gelandang serang itu menjelma menjadi salah satu pemain yang melejit musim ini.

Manajer Jose Mourinho memberi pemain berusia 21 tahun itu kebebasan besar di lapangan, dan Guler memanfaatkan kepercayaan tersebut sebaik mungkin. Pengaruh kreativitasnya kini tak tergantikan bagi Real Madrid, sehingga komitmen jangka panjangnya menjadi dorongan besar bagi klub.

Iklan

Melanjutkan momentum sepanjang sisa musim

Dengan masa depannya terjamin hingga 2032, perhatian kini tertuju pada bagaimana Guler melanjutkan momentum ini dalam beberapa bulan mendatang. Setelah mengukuhkan statusnya sebagai pemain kunci di bawah Mourinho, tantangan bagi bintang Turki itu adalah meningkatkan permainannya lebih jauh sepanjang sisa musim.