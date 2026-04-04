Inzagi: Kerja sama itu beruntung... dan Al-Hilal sedang kesulitan!

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, pelatih kepala Al-Hilal, memberikan pernyataan menarik setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Al-Taawoun dalam laga yang mempertemukan keduanya pada pekan ke-27 Liga Profesional Roshen. Ia mengungkap detail di balik layar dan alasan di balik hasil tersebut yang memicu perdebatan luas di kalangan suporter.

Dengan hasil imbang ini, Al-Hilal mengumpulkan 65 poin, sejajar dengan Al-Ahli yang berada di posisi ketiga, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dengan 7 putaran tersisa.

Inzaghi mengatakan dalam konferensi pers pasca pertandingan: "Al-Taawoun pantas kalah, karena Al-Hilal adalah tim yang lebih baik. Kami menciptakan banyak peluang yang tidak dimanfaatkan dengan optimal."

Baca juga.. Video.. Al-Shneif: Absennya Al-Dosari dan Savic mempermalukan Inzaghi!

Dia menambahkan: "Kami menyadari bahwa kami kehilangan beberapa poin karena kesalahan yang sedang kami perbaiki, dan kami harus berusaha lebih keras untuk tetap bersaing."

Mengenai penyebab hasil imbang dan kesulitan Al-Hilal yang terus berlanjut, Inzaghi mengatakan: "Kami berusaha memulai musim dengan kuat, namun terjadi beberapa gangguan yang mengganggu ritme permainan. Selain itu, kami kehilangan beberapa pemain dalam pertandingan-pertandingan terakhir akibat cedera, yang menyebabkan penurunan hasil."

Dia menambahkan: "Kami mengalami kekurangan besar dalam skuad kami, dan pertandingan melawan Al-Taawoun merupakan situasi darurat dengan absennya 9 pemain, namun para pemain yang turun ke lapangan telah memberikan yang terbaik."