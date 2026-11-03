Pelatih berkebangsaan Italia, Simone Inzaghi, yang menukangi klub Al Hilal Arab Saudi, mengungkap alasan penggantian dini terhadap pemainnya, Sabri Dhel, dalam laga melawan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab di ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal mengalahkan Shabab Al Ahli dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keempat fase liga di turnamen Asia tersebut.

Pertandingan itu diwarnai kejadian aneh, ketika Inzaghi memutuskan untuk menarik keluar pemain muda Sabri Dhel pada menit ke-28 jalannya laga, dan memasukkan bek kanan Mohammed Mahzari sebagai penggantinya.

Pelatih asal Italia itu mengomentari hal tersebut dalam pernyataan di konferensi pers seusai pertandingan, yang diberitakan surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Kami tampil sangat luar biasa dalam pertandingan ini, menghadapi tim yang meraih kemenangan dalam 3 laga pertamanya. Kami menguasai pertandingan, dan meraih kemenangan yang menjadi langkah ke depan."

Ia menambahkan: "Seluruh pemain tampil luar biasa, termasuk di antaranya Sabri Dhel, dan setelah ia mendapatkan kartu kuning, saya menariknya keluar agar kami tidak mengambil risiko ia mendapatkan kartu merah. Ia pemain muda yang menjanjikan, dan saya mendorongnya untuk mengerahkan upaya lebih keras."

Ia melanjutkan: "Para pemain menampilkan level yang hebat, dan hari ini saya berupaya melakukan rotasi di antara sejumlah pemain, mengingat padatnya jadwal pertandingan."

Ia menuturkan: "Kami memiliki beberapa pemain yang absen, Ruben Neves, (Gabriel) Martinelli, (Crysencio) Summerville, dan Salem (Al Dawsari), namun secara keseluruhan kami puas dengan penampilan ini, dan kami terus berupaya memperbaiki aspek penanganan bola-bola mati."

Ia menutup: "Kami berharap Salem Al Dawsari tersedia untuk kami setelah jeda, baik dirinya maupun pemain-pemain lain yang mengalami cedera."

Salem Al Dawsari hanya tampil dalam satu pertandingan sebagai starter sejak awal musim ini, serta dalam dua pertandingan sebagai pemain pengganti, akibat cedera yang dideritanya sejak akhir Piala Dunia 2026, sebelum kembali kambuh baru-baru ini.

Perlu diingat bahwa Al Hilal menempati peringkat kedua di grup wilayah Barat pada ajang Liga Champions Asia Elite, dengan torehan 9 poin, yang diraih dari 3 kemenangan dan satu kekalahan, terpaut 3 poin di belakang Al Ain Uni Emirat Arab yang menduduki puncak klasemen.