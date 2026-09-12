Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Inzaghi Ungkap Alasan Menarik Keluar Martinelli Lebih Awal meski Cetak Hat-trick untuk Al-Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
S. Inzaghi
G. Martinelli
S. Bouabre
Arab Saudi
Italia
Brasil
Prancis

Apa yang dikatakan pelatih asal Italia itu usai kemenangan enam gol?

Pelatih Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, mengungkapkan alasan penggantian dini bintang Brasilnya, Gabriel Martinelli, meskipun ia mencetak hat-trick ke gawang Al Taawoun di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal menang atas Al Taawoun dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Sabtu ini, di stadion milik Al Taawoun di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Pertandingan menyaksikan penampilan gemilang Martinelli, di mana ia mencetak hat-trick pertamanya bersama Al Hilal, sebelum Inzaghi memutuskan menurunkan pemain sayap Saudi, Sultan Mandash, menggantikannya pada menit ke-54.

AFC Champions League Elite
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
AFC Champions League Two
Al-Nahda crest
Al-Nahda
ALN
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT

Mengenai alasan pergantian ini, Inzaghi mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers usai pertandingan yang dikutip oleh surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Martinelli datang belakangan dan hanya mengikuti satu sesi latihan sebelum menghadapi Neom, ia adalah pemain berkelas tinggi, dan hari ini kami menggantinya untuk mengistirahatkannya."

Adapun mengenai alasan tidak dimasukkannya gelandang Prancis, Simon Bouabré, dari daftar, pelatih Italia itu berkata: "Kami memiliki Theo Hernández yang cedera, dan kami harus memilih salah satu pemain lain antara Bouabré dan Youssef (Aktşişek), dan pada akhirnya kami lebih memilih Youssef."

Terkait pertandingan, ia menjelaskan: "Kami bermain sangat baik dengan level tinggi dan konsentrasi yang besar, tugas lain menanti kami di turnamen Asia, dan bagus rasanya berada di posisi pertama sebelum jeda."

Ia menutup: "Kami bermain dengan skuad yang sama yang tampil melawan Neom, tetapi kami memiliki waktu istirahat yang lebih lama dari sebelumnya, karena itu kami mempersiapkan pertandingan ini dengan baik."

Perlu dicatat bahwa pertandingan berikutnya Al Hilal akan melawan Al Gharafa dari Qatar, pada hari Selasa mendatang, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google