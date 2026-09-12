Pelatih Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, mengungkapkan alasan penggantian dini bintang Brasilnya, Gabriel Martinelli, meskipun ia mencetak hat-trick ke gawang Al Taawoun di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal menang atas Al Taawoun dengan skor 6-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Sabtu ini, di stadion milik Al Taawoun di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Pertandingan menyaksikan penampilan gemilang Martinelli, di mana ia mencetak hat-trick pertamanya bersama Al Hilal, sebelum Inzaghi memutuskan menurunkan pemain sayap Saudi, Sultan Mandash, menggantikannya pada menit ke-54.

Mengenai alasan pergantian ini, Inzaghi mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers usai pertandingan yang dikutip oleh surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Martinelli datang belakangan dan hanya mengikuti satu sesi latihan sebelum menghadapi Neom, ia adalah pemain berkelas tinggi, dan hari ini kami menggantinya untuk mengistirahatkannya."

Adapun mengenai alasan tidak dimasukkannya gelandang Prancis, Simon Bouabré, dari daftar, pelatih Italia itu berkata: "Kami memiliki Theo Hernández yang cedera, dan kami harus memilih salah satu pemain lain antara Bouabré dan Youssef (Aktşişek), dan pada akhirnya kami lebih memilih Youssef."

Terkait pertandingan, ia menjelaskan: "Kami bermain sangat baik dengan level tinggi dan konsentrasi yang besar, tugas lain menanti kami di turnamen Asia, dan bagus rasanya berada di posisi pertama sebelum jeda."

Ia menutup: "Kami bermain dengan skuad yang sama yang tampil melawan Neom, tetapi kami memiliki waktu istirahat yang lebih lama dari sebelumnya, karena itu kami mempersiapkan pertandingan ini dengan baik."

Perlu dicatat bahwa pertandingan berikutnya Al Hilal akan melawan Al Gharafa dari Qatar, pada hari Selasa mendatang, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

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