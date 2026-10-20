Berkat gol penentu di menit ke-89, Al Hilal merebut kemenangan berharga dari tamunya Al Hazm, namun pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, tak menyembunyikan kekesalannya atas banyaknya peluang yang terbuang, seraya menegaskan bahwa timnya layak meraih poin, tetapi harus melewati 89 menit penderitaan di lini serang sebelum keberuntungan akhirnya berpihak padanya.

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, pelatih Al Hilal, menegaskan bahwa para pemainnya layak meraih kemenangan 1-0 atas Al Hazm, Senin, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi, pada pertandingan yang berlangsung di Stadion "Kingdom Arena".

Al Hilal memastikan kemenangan lewat gol yang sangat terlambat dicetak oleh winger asal Brasil, Gabriel Martinelli, di menit ke-89, sehingga Al Azraq kembali menduduki puncak klasemen dengan menambah poinnya menjadi 24.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Inzaghi berkata: "Para pemain layak meraih kemenangan atas apa yang mereka tampilkan, tetapi peluang-peluang yang terbuang sungguh mengesalkan".

Pelatih asal Italia itu mengutip bahasa angka untuk menjelaskan besarnya penderitaan di lini serang, dan menambahkan: "Kami melepaskan 21 tembakan ke arah gawang, dan keberuntungan hanya berpihak pada satu di antaranya", seraya menyampaikan terima kasih kepada para pemainnya atas kerja keras, fokus, dan kontribusi fisik yang besar sepanjang laga.

Rencana darurat: dari Dammam ke Doha

Inzaghi pun tak lupa melihat ke depan, saat ia menekankan pentingnya pertandingan berikutnya melawan Al Qadsiah pada Jumat dalam pekan ke-11, seraya menegaskan bahwa kemenangan dalam laga itu penting untuk mempertahankan puncak Liga Roshn.

Sang pelatih mengungkapkan rencana perjalanan yang melelahkan bagi tim, saat ia berkata: "Kami akan terbang ke Dammam untuk menghadapi Al Qadsiah, dan kemungkinan besar kami akan tetap di sana untuk kemudian berangkat ke Doha demi bertanding di Liga Champions Asia Elite".

Al Hilal menanti pertandingan tandang yang sulit melawan Al Shamal Qatar pada 27 Oktober ini, dalam pekan ketiga Grup Barat Liga Champions Asia Elite, dalam perjalanan yang akan dimulai dari Riyadh melewati wilayah Timur hingga menuju ibu kota Qatar.



