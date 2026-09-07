Inzaghi: Saya tak akan bisa tidur karena kekalahan Al Hilal

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al Hilal, mengungkapkan kesedihan mendalam usai kekalahan mengejutkan dari Neom dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada malam hari Senin ini, dalam rangkaian laga pekan keenam turnamen Liga Roshn Pro.

Perolehan poin Al Hilal pun terhenti di angka 15 di puncak klasemen Liga Roshn, sementara Neom menambah pundi-pundi poinnya menjadi 12 poin, sehingga menyamai Al Qadsiah dan Al Nassr di posisi kedua, setelah berhasil meraih kemenangan berharga atas salah satu kandidat terkuat perebutan gelar juara kompetisi tersebut.

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Inzaghi berkata dalam konferensi pers usai pertandingan: "Kami menciptakan 5 peluang di babak pertama namun gagal memanfaatkannya, begitu pula kiper Neom tampil gemilang menghadapi peluang Kanno di babak kedua, dan saya tegaskan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kekalahan ini, dan kekalahan seperti ini mengembalikan kesadaran para pemain."

Pelatih Al Hilal itu menambahkan: "Memang benar manajemen telah melakukan kerja besar, tetapi kami masih berada di puncak klasemen, dan saya tidak menyalahkan para pemain, sayalah yang bertanggung jawab atas kekalahan menyakitkan ini, yang akan membuat saya tidak bisa tidur."

Ia melanjutkan: "Dua gol yang kami kebobolan, yang pertama akibat kesalahan di gawang kami, dan yang kedua juga terjadi beberapa kesalahan dalam menutup ruang, dan kami akan terus berupaya memperbaiki cara kami menghadapinya."

Inzaghi meneruskan: "Kami merasa frustrasi dengan kekalahan ini, kami berada di puncak klasemen dan kami tidak ingin kalah, dan ini adalah kekalahan pertama saya di Arab Saudi sejak kedatangan saya, tetapi yang harus kami lakukan sekarang hanyalah belajar dari kekalahan ini."

Ia melanjutkan: "Di babak pertama kami tidak tampil sesuai yang diharapkan dan kebobolan dua gol, dan di babak kedua kami masuk dengan kuat, tetapi keberuntungan tidak berpihak kepada kami dalam mencetak gol, dan para pemain telah memberikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka."

Kekalahan dari Neom ini merupakan yang pertama bagi Inzaghi bersama Al Hilal sejak ia menangani tim tersebut, setelah pelatih asal Italia itu menjaga catatannya tanpa kekalahan sepanjang pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebelum akhirnya menerima kejutan besar di hadapan tim yang baru saja promosi ke Liga Roshn.