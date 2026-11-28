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Pelatih asal Italia Simone Inzaghi, pelatih kepala Al Hilal, menyatakan kepuasannya atas penampilan para pemainnya saat menghadapi Al Ettifaq di Liga Pro Saudi, sekaligus mengungkap penyebab penurunan performa di babak pertama.

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Al Hilal menang 3-1 atas tuan rumah Al Ettifaq dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu hari ini , di Stadion EGO, Dammam, pada pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Inzaghi mengatakan, seperti dikutip surat kabar Saudi Asharq Al-Awsat: "Kami tampil bagus di kedua babak, meraih kemenangan penting, dan mengamankan tiga poin dari pertandingan ini."

Mengenai penyebab penurunan di babak pertama, ia menjawab: "Di babak pertama kami bermain dengan tempo yang bagus, tetapi lawan kami juga bermain bagus."

Ia melanjutkan: "Di babak kedua, kami berupaya memanfaatkan menurunnya tempo permainan Al Ettifaq. Saya puas dengan penampilan tim dan kemenangan yang kami raih setelah mencetak dua gol di babak kedua."

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Pelatih asal Italia itu juga menanggapi sejumlah kabar yang mengungkap adanya kajian untuk menambah jumlah pemain asing di Liga Pro Saudi mulai musim depan.

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Inzaghi menjawab: "Ini adalah pembahasan yang menjadi urusan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dan kami menerima keputusan apa pun yang dikeluarkan terkait hal ini. Namun, kami memiliki sejumlah pemain asing, dan pada akhirnya kami akan menghormati apa pun yang diputuskan mengenai hal ini."

Inzaghi juga memuji bek kanannya, Mohammed Mahzari, yang memberikan assist untuk gol pertama yang dicetak penyerang asal Inggris Ollie Watkins, serta turut berkontribusi pada gol ketiga yang juga dicetak pemain yang sama.

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Ia menjelaskan: "Mohammed Mahzari adalah pemain penting dan sedang menjalani musim yang luar biasa. Kami juga memiliki Hamad Al-Yami yang tampil istimewa musim lalu, tetapi sayangnya ia mengalami cedera parah yang membuatnya absen."

Pelatih Al Hilal itu menutup pernyataannya dengan membahas sejumlah cedera yang dialami beberapa pemainnya saat ini, terutama sang kapten, Salem Al-Dawsari.

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Ia menambahkan: "Salem Al-Dawsari mengalami cedera pergelangan kaki dan tim medis memutuskan untuk merawatnya. Ia pemain penting bagi kami, dan hari ini kami kehilangan banyak pemain, seperti (Ruben) Neves, (Simon) Bouabre, dan (Nawaf) Al-Habashi."

Pada Jumat kemarin, Al Hilal mengumumkan absennya Salem Al-Dawsari dalam laga melawan Al Ettifaq setelah ia mendatangi klinik medis di Pusat Olahraga Al-Majdiyah karena merasakan nyeri pada sendi kaki.

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Kapten Al Hilal itu baru tampil dalam 3 pertandingan sejak awal musim ini, 2 di antaranya sebagai pemain pengganti dan hanya satu sebagai starter, akibat operasi yang dijalaninya setelah membela timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia pun baru mencetak satu gol.

Al-Dawsari mengalami cedera baru di lutut menjelang jeda internasional sebelumnya, sehingga ia batal bergabung dengan pemusatan latihan timnas Arab Saudi di ibu kota Qatar, Doha, pada November ini.

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Meski begitu, sang "Tornado" kembali mengikuti latihan bersama tim Al Hilal setelah jeda internasional berakhir, tepatnya sejak Sabtu lalu. Namun, ia tidak dimainkan saat timnya bermain imbang 2-2 dengan Neftchi asal Uzbekistan pada Senin lalu, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Semua spekulasi sebelumnya memastikan Salem Al-Dawsari akan masuk skuad Al Hilal untuk melawan Al Ettifaq sebelum ia mengalami cedera. Bahkan, sejumlah laporan menyebut sebuah rekor bersejarah menantinya jika ia berhasil mencetak gol, tetapi ia kembali absen karena cedera.