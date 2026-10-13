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Sang pemimpin menang dengan dua gol

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Pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, memuji penampilan timnya saat menghadapi Al Sadd Qatar, Selasa malam ini, di Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal menang 2-0 atas tuan rumah Al Sadd dalam laga yang mempertemukan kedua tim, Selasa ini, di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ibu kota Qatar, pada pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Inzaghi mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Saya senang dengan penampilan para pemain. Kami tampil luar biasa dan mengendalikan sebagian besar jalannya laga, serta saya melihat performa yang hebat dari tim."

Mengenai penempatan Gabriel Martinelli di dalam lapangan, dia menegaskan: "Dia pemain hebat dan kami beruntung memilikinya. Dia selalu membuktikan kualitas tingginya dan kemampuannya untuk melayani serta memberi manfaat bagi tim di lebih dari satu posisi berbeda."

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Dia melanjutkan: "Dalam persiapan, kami lebih mengandalkan analisis lawan melalui video dibandingkan sesi latihan di lapangan karena waktu yang sempit."

Inzaghi menutup: "Laga tandang sama sekali tidak mudah, dan saya berterima kasih kepada suporter besar kami atas kehadiran dan dukungan mereka yang terus-menerus untuk tim."







