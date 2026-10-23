Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menukangi Al-Hilal, memutuskan mengandalkan trio mematikan dalam laga puncak melawan Al-Qadsiah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Hilal bertandang ke markas Al-Qadsiah, hari ini Jumat, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Susunan pemain inti menampilkan trio asing yang ganas di jantung serangan, yang terdiri dari dua pemain sayap, yakni Gabriel Martinelli asal Brasil dan Crysencio Summerville asal Belanda, serta penyerang asal Inggris, Ollie Watkins.

Di sisi lain, Inzaghi mengejutkan semua orang setelah mendudukkan Mohammed Kanno di bangku cadangan, dan memainkan Nasser Al-Dawsari sebagai penggantinya di lini tengah, di samping Sergej Milinkovic-Savic asal Serbia dan Ruben Neves asal Portugal.

Kanno bukan satu-satunya nama kuat di bangku cadangan, karena di sana juga terdapat pemain sayap asal Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, yang kembali bermain setelah absen cukup lama akibat cedera, serta pemain sayap asal Arab Saudi lainnya, Sultan Mandash.

Al-Hilal memasuki laga ini dengan menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Arab Saudi dengan 24 poin, tertinggal satu poin di belakang Al-Qadsiah dan Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

Berikut susunan pemain Al-Hilal:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

Lini belakang: Mohammed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Theo Hernandez

Lini tengah: Ruben Neves - Sergej Milinkovic-Savic - Nasser Al-Dawsari

Lini serang: Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville