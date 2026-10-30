Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, juru taktik Al Hilal, tengah mempertimbangkan dua pemain sayap, yakni Salem Al Dawsari, kapten tim, dan pemain Belanda Crysencio Summerville, untuk tampil dalam laga melawan Al Fateh di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal akan menjamu Al Fateh, besok Sabtu, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Inzaghi mengatakan, dalam pernyataan pada konferensi pers jelang pertandingan yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Sebuah pertandingan penting menanti kami, kami akan berusaha meraih kemenangan untuk tetap berada di puncak klasemen. Al Fateh adalah tim yang terorganisir dan kami menghormatinya."

Pelatih asal Italia itu melanjutkan: "Semua pertandingan memiliki arti penting dan tingkat kesulitannya masing-masing, dan kami ingin menampilkan pertandingan yang kuat untuk menyenangkan para pendukung kami. Kami berlatih banyak dan dengan serius, serta berupaya meningkatkan diri dalam hal menangani bola-bola mati."

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALF

Terkait kondisi para pemain yang cedera, ia berkata: "Kesiapan (Mohamed) Mahzari, (Sergej) Savić, dan (Rúben) Neves akan ditentukan setelah latihan hari ini. Mahzari dan Savić ikut dalam latihan kemarin, dan Neves menunjukkan kepada kami kemajuan kesiapannya."

Ketiga pemain tersebut absen tampil bersama Al Hilal pada pertandingan sebelumnya melawan Al Shamal Qatar, pada pekan ketiga fase liga Liga Champions Asia Elite, yang berakhir dengan kekalahan "Sang Pemimpin" 1-3.

Inzaghi melanjutkan: "Saya akan memutuskan siapa yang akan saya turunkan sebagai starter, Salem (Al Dawsari) atau (Crysencio) Summerville. Saya akan menentukannya setelah latihan hari ini, terutama dengan absennya (Gabriel) Martinelli karena cedera."

Martinelli absen pada laga melawan Al Fateh karena cedera yang dialaminya saat kemenangan atas Al Qadsiah dengan skor 3-2, Jumat lalu, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Inzaghi mengakhiri pernyataannya dengan pesan untuk para pendukung Al Hilal, ia berkata: "Para pendukung kami adalah tulang punggung kami, dan kami berharap kehadiran mereka dalam jumlah besar di tribune, karena hal itu membuat perbedaan bagi kami."

Al Hilal menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Arab Saudi dengan 27 poin, terpaut satu poin di belakang Al Qadsiah yang telah memainkan dua pertandingan lebih banyak, dan Al Nassr yang memainkan satu pertandingan tambahan.

Di sisi lain, Al Fateh menjalani pertandingan ini dengan menempati peringkat keenam belas di klasemen dengan hanya 6 poin, yang diraih dari satu kemenangan dan 3 hasil imbang, sementara mereka menelan kekalahan pada 7 kesempatan.