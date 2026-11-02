Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, mengungkap absennya sejumlah pemain penting dalam skuadnya menjelang laga yang dinanti melawan Shabab Al Ahli Dubai dari Uni Emirat Arab, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat Liga Champions Asia Elite. Ia menegaskan bahwa timnya akan kehilangan empat pemain inti, namun memiliki alternatif yang mampu memberikan nilai tambah.

Inzaghi mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan bahwa Al Hilal akan kehilangan Savinho, Ruben Neves, Marcelo Martinelli, dan Salem Al Dawsari. Ia menyebut bahwa tim kepelatihan berharap dapat memulihkan seluruh pemain yang cedera secepatnya, mengingat tim membutuhkan jasa seluruh elemennya pada fase mendatang.

Pelatih Italia itu menjelaskan bahwa padatnya jadwal pertandingan memaksanya mengambil keputusan yang cermat terkait susunan pemain, dengan berkata: "Kami bermain banyak pertandingan dalam waktu yang singkat, karena itu saya harus mengambil keputusan yang menjamin tampilnya para pemain yang paling siap dari sisi fisik," sambil menambahkan bahwa ia mungkin akan melakukan perubahan besar pada susunan pemain, namun keputusan akhir akan ditentukan berdasarkan latihan hari ini.

Inzaghi: Al Hilal layak naik ke podium juara

Inzaghi berbicara tentang perkembangan tim sejak ia mengambil alih tanggung jawab, menegaskan bahwa pekerjaan yang dimulai satu setengah tahun lalu mulai menampakkan hasilnya di atas lapangan. Ia berkata: "Setelah satu setengah tahun kami bekerja di sini bersama Al Hilal, kami mulai memetik hasil kerja kami dan melihatnya menjadi kenyataan di atas lapangan. Kami selalu bekerja untuk berkembang, dan tim kami layak naik ke podium di semua turnamen."

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Pelatih Al Hilal itu menegaskan bahwa persaingan meraih gelar tetap menjadi tujuan utama tim, dengan menilai bahwa harapan para suporter adalah hal yang wajar mengingat posisi klub. Ia berkata: "Tuntutan para suporter kami untuk meraih gelar adalah hal yang wajar, karena kami adalah Al Hilal. Ini merupakan upaya menyeluruh bagi kami sebagai tim, dan kami berusaha mewujudkan serta mencurahkannya, dan kami berharap bisa sukses."

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Inzaghi menambahkan bahwa ia sepenuhnya percaya pada kemampuan para pemainnya untuk bersaing di berbagai turnamen, dengan berkata: "Tim kami akan bersaing di semua turnamen dan semua kompetisi, karena kami adalah Al Hilal, dan saya benar-benar yakin pada para pemain saya," sebagai isyarat atas ambisinya meski sejumlah absen melanda skuad tim.

Pelatih Italia itu menutup pembicaraannya dengan memuji peran para suporter Al Hilal, menegaskan bahwa mereka merupakan sumber kekuatan bagi tim dalam berbagai kondisi. Ia berkata: "Para suporter kami adalah bahan bakar dan kekuatan kami. Mereka telah membuktikannya di setiap fase ketika saya bersama tim dan saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mereka memiliki pengaruh yang besar dan sangat mencolok," seraya mengungkapkan harapannya agar mereka terus memberikan dukungan selama laga melawan Shabab Al Ahli.