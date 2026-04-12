Inzaghi mengirim pesan kepada Mancini... dan menyusun strategi untuk mengalahkan Al Sadd

Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, pelatih kepala Al-Hilal Saudi, menyampaikan pernyataan penting dalam konferensi pers menjelang laga melawan Al-Sadd Qatar, yang dijadwalkan berlangsung besok Senin dalam rangka babak 16 besar Liga Champions Asia.

Inzaghi mengatakan: "Besok adalah pertandingan yang penting dan sulit. Saya mengenal Al-Sadd dengan baik dan mengenal pelatih mereka. Mereka memiliki tim yang kuat dan terorganisir, dan kami harus memasuki pertandingan ini dengan fokus penuh dari awal hingga akhir."

Mengenai cedera, Inzaghi mengatakan: "Saya tidak ingin masuk ke detail yang terlalu banyak, tetapi Keno dan Malcom mengalami memar mendadak dan bukan karena kelelahan. Namun, kami memiliki pemain yang siap di level tinggi untuk menggantikan absennya siapa pun."

Dia melanjutkan: "Ini hanya satu pertandingan, dan tidak ada ruang untuk perbaikan, jadi kita harus berada di puncak konsentrasi, dan keberuntungan sangat penting dalam pertandingan-pertandingan krusial seperti ini."

Mengenai pertemuannya dengan Roberto Mancini, pelatih Al Sadd, ia menjawab: "Bagi saya, dia adalah teman sebelum menjadi pelatih. Saya pernah bekerja dengannya sebelumnya dan sangat menghormatinya. Dia melakukan pekerjaan yang baik bersama Al Sadd, tetapi di lapangan, kami masing-masing akan berjuang untuk menang."

Dia menyimpulkan: "Al-Sadd adalah tim yang kuat dan layak dihormati, dan pertandingan sistem gugur sangat berbeda dengan fase grup, jadi kita harus siap menghadapi setiap detail."