Inzaghi menetapkan 3 permintaan... dan Benzema menjadi momok bagi Al-Hilal

Simone Inzaghi, pelatih asal Italia yang kini menangani Al-Hilal, mulai merancang formasi tim untuk musim baru, setelah menyampaikan kebutuhan teknisnya kepada manajemen selama jendela transfer musim panas. Sementara itu, klub terus meninjau masa depan sejumlah bintang asingnya, terutama pemain Prancis Karim Benzema, seiring upaya manajemen untuk menata ulang skuad profesional.

Menurut surat kabar Saudi "Al-Sharq Al-Awsat", Inzaghi telah menyampaikan kepada manajemen Al-Hilal keinginannya untuk merekrut tiga pemain selama bursa transfer saat ini, yaitu seorang bek kanan lokal, seorang bek tengah lokal, serta seorang penyerang baru yang akan memimpin lini depan pada musim depan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Italia itu memprioritaskan posisi bek kanan, sementara manajemen Al-Hilal tetap bungkam mengenai nama-nama yang diusulkan, dalam upaya menghindari kenaikan harga pemain atau bocornya detail negosiasi sebelum mencapai kesepakatan akhir.

Inzaghi juga meminta untuk memperkuat posisi bek tengah dengan pemain lokal, sebagai opsi tambahan di samping Ali Lajami dan Hassan Tembekti, terutama setelah Ali Al-Bulaihi tidak lagi masuk dalam perhitungan staf pelatih, sebuah langkah yang menegaskan keinginan sang pelatih untuk merombak barisan pertahanan tim.

Terkait daftar pemain asing, sumber-sumber tersebut menyebutkan bahwa Al-Hilal belum mengambil keputusan mengenai status pemain Portugal João Cancelo, yang masa depannya masih dalam evaluasi di dalam klub, bersamaan dengan studi menyeluruh terhadap profil para penyerang asing sebelum mengambil keputusan akhir.

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Surat kabar tersebut menambahkan bahwa manajemen olahraga saat ini sedang berupaya menemukan solusi terbaik untuk mengelola lini depan, yang terdiri dari Malcom, Karim Benzema, Darwin Núñez, dan Marcos Leonardo, di tengah lonjakan besar gaji dan kewajiban finansial yang terkait dengan para pemain tersebut.

Menurut sumber yang sama, Marcus Leonardo dianggap sebagai pemain yang paling mungkin hengkang dari Al-Hilal selama jendela transfer saat ini, sementara kasus Karim Benzema tetap menjadi salah satu yang paling rumit di dalam klub, di tengah upaya manajemen mencari formula yang paling tepat untuk merestrukturisasi lini serang sesuai dengan visi teknis Inzaghi untuk musim baru.