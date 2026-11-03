Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menukangi Al Hilal Saudi, menunjukkan sikap menantang terhadap semua pengkritiknya saat menghadapi Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab dalam ajang Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal akan menjamu Shabab Al Ahli pada hari Selasa ini, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Saudi, Riyadh, pada laga keempat fase liga turnamen Asia tersebut.

Inzaghi mengungkap susunan pemain utama, di mana ia kembali mengandalkan 3 pemain di jantung pertahanan, yakni pemain asal Senegal Kalidou Koulibaly, pemain Turki Yusuf Akcicek, dan Ali Lajami, di samping dua bek sayap Sabri Dahel dan Mutaib Al Harbi.

Pelatih Italia itu juga memutuskan untuk mengandalkan dua pemain di jantung serangan, yakni pemain asal Inggris Ollie Watkins dan pemain Pantai Gading Mohamed Kader Meite, dengan dukungan dari pemain Serbia Sergej Savic, pemain Prancis Simon Bouabre, dan Mohamed Kanno di lini tengah.

Skema ini pula yang digunakan Inzaghi saat memulai laga Al Hilal sebelumnya di turnamen Asia melawan Al Shamal Qatar, dengan pergantian sejumlah pemain, yang berakhir dengan kekalahan 1-3, dan hal itu memicu kritik besar terhadapnya.

Namun, pelatih Italia itu kehilangan sejumlah bintang, dipimpin oleh winger asal Belanda Crysencio Summerville karena sanksi, serta trio Salem Al Dawsari, pemain Brasil Gabriel Martinelli, dan pemain Portugal Ruben Neves karena cedera.

Mantan pelatih Inter Milan ini berupaya menghindari kekalahan kedua secara beruntun di level Asia, bahkan mengembalikan tren kemenangan, di mana Al Hilal menempati peringkat kedelapan di grup Barat dengan raihan 6 poin, dari dua kemenangan dan satu kali kalah.

Di sisi lain, tim Uni Emirat Arab itu mengincar kemenangan keempat beruntun di turnamen Asia, di mana mereka saat ini menempati peringkat kedua dengan raihan 9 poin, terpaut 3 poin di belakang sesama wakil Uni Emirat Arab, Al Ain, yang telah memainkan satu laga tambahan.

Berikut susunan pemain Al Hilal:

Penjaga gawang: Yassine Bounou

Lini pertahanan: Sabri Dahel - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Yusuf Akcicek - Mutaib Al Harbi

Lini tengah: Mohamed Kanno - Sergej Milinkovic-Savic - Simon Bouabre

Lini serang: Mohamed Kader Meite - Ollie Watkins