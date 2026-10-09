Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, juru taktik Al Hilal, memuji rekan sejawatnya dari Yunani, Georgios Donis, pelatih timnas Arab Saudi, dengan menyebutnya sebagai pelatih hebat, setelah meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Donis membawa timnas Arab Saudi meraih gelar turnamen Teluk tersebut pada Selasa lalu, usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 di partai final, dan ini merupakan gelar pertama bagi Arab Saudi dalam 23 tahun.

Hanya 24 jam setelah penobatan, muncul sejumlah kabar yang menegaskan niat Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk memecat pelatih asal Yunani itu dari jabatannya, dan menggantinya dengan pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, sebelum akhirnya Federasi Arab Saudi membantah kabar tersebut.

Inzaghi berbicara mengenai Donis dalam konferensi pers menjelang laga klasik yang dinantikan antara Al Hilal dan Al Ittihad, Sabtu besok, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

Pelatih asal Italia itu berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Saya mengucapkan selamat kepada timnas Arab Saudi atas kemenangannya meraih Piala Teluk, dan secara khusus saya mengucapkan selamat kepada Donis, karena ia pelatih hebat dan luar biasa, serta saya mengucapkan selamat kepada seluruh pemain atas gelar ini."

Inzaghi juga tidak lupa membahas sejumlah bintang Al Hilal yang bersinar di turnamen tersebut, dengan berkata: "Saya senang dengan penampilan luar biasa Mohammed Al-Owais di Piala Teluk, ia salah satu pemain penting yang membuat perbedaan."

Ia menambahkan: "Nasser (Al-Dawsari) adalah pemain hebat dan bintang yang dihormati, musim lalu ia mengalami cedera yang berdampak padanya, tetapi saya senang dengan penampilan yang ia tunjukkan sekarang."

Mengenai kondisi para pemain timnas Arab Saudi yang baru kembali untuk tampil di laga klasik, ia menjelaskan: "Kami akan mengevaluasi kondisi mereka setelah latihan hari ini untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka bermain di laga ini."

Di sisi lain, Inzaghi menyinggung soal laga klasik, dengan berkata: "Ini adalah laga klasik sepak bola Arab Saudi, dan ini laga yang sangat penting, mempertemukan tim peringkat pertama dan kedua, dan kami siap untuk laga ini."

Ia melanjutkan: "Tekanan dihadapi oleh semua tim, dan kami akan mengevaluasi bersama tim pelatih performa para pemain di laga-laga mendatang, untuk mengetahui cara mengatur laga di tengah pertandingan yang beruntun."

Pelatih asal Italia itu juga berbicara mengenai kondisi bintangnya, Salem Al-Dawsari, soal keikutsertaannya di laga klasik, setelah ia pulih dari cedera yang menyebabkannya absen dari tim sejak awal musim.

Ia menjelaskan: "Hari ini adalah latihan terakhir, dan setelah itu kami akan melihat kesiapan seluruh pemain, Salem (Al-Dawsari) dan Theo (Hernandez) telah mengikuti latihan dalam tiga hari terakhir."

Ia menutup: "Salem Al-Dawsari sangat bersemangat dalam latihan setelah kembali dari cedera, dan hari ini setelah latihan kami akan melihat kemungkinan kehadirannya sebagai pemain inti atau di bangku cadangan."

Al Hilal menjalani laga klasik melawan Al Ittihad demi meraih kemenangan baru untuk mempertahankan posisi puncak, karena mereka memuncaki klasemen dengan 18 poin, unggul satu poin saja atas Al Ittihad yang berada di peringkat kedua.