Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal, mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan yang ditunjukkan timnya selama kemenangan 3-0 atas Al Ahli, Selasa malam, dalam laga tunda pekan ketiga Liga Roshn Saudi untuk klub profesional.

Inzaghi mengatakan, dalam konferensi pers seusai pertandingan sebagaimana dikutip surat kabar "Asharq Al-Awsat": "Tentu saja saya sangat senang dengan level dan penampilan teknis yang ditunjukkan tim, dan saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemain, satu per satu, atas kontribusi ini."

Pelatih Al Hilal itu berbicara tentang perkembangan terbaru cedera di dalam skuadnya, menjelaskan bahwa Salem Al-Dawsari membutuhkan lebih banyak waktu sebelum kembali ke lapangan.

Ia menambahkan: "Kami juga akan mengevaluasi cedera Ali Lajami secara cermat setelah pertandingan, sementara Theo Hernandez merasakan beberapa gangguan fisik dan kami akan mengevaluasi kondisi medisnya pula."

Rekrutan Baru

Mengenai kapan pendatang baru Gabriel Martinelli akan tampil, Inzaghi berkata: "Terkait Martinelli, kita akan melihatnya bermain dalam pertandingan-pertandingan mendatang."

Dengan pernyataan ini, pelatih asal Italia itu mengonfirmasi kesepakatan transfer telah rampung sebelum diumumkan secara resmi, dengan catatan bahwa pemain asal Brasil itu tiba di ibu kota Saudi, Riyadh, pada Selasa malam.

Menurut laporan-laporan media sebelumnya, nilai transfer tersebut diperkirakan sekitar 65 juta euro.

Diperkirakan Al Hilal akan mengumumkan transfer tersebut dalam beberapa jam ke depan, dengan catatan bahwa bursa transfer di Saudi menutup pintunya pada 12 Oktober mendatang, berbeda dengan liga-liga besar Eropa yang telah menutup pintu pada akhir hari Selasa.

Penurunan Performa?

Terkait penurunan performa fisik dan teknis Al Hilal setelah unggul dalam skor, pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa tim masih mampu berkembang dalam periode mendatang.

Ia mengatakan: "Level kami akan membaik dan berkembang secara signifikan dalam pertandingan-pertandingan mendatang, dan kami sangat senang dengan atmosfer yang luar biasa serta interaksi yang besar dengan para pendukung kami hari ini."

Pesan untuk Mandash

Terkait peluang Sultan Mandash untuk bermain dan mendapat kesinambungan setelah kesepakatan dengan Martinelli, Inzaghi menekankan pentingnya pemain tersebut di dalam tim, sambil menegaskan bahwa padatnya jadwal pertandingan akan memberinya kesempatan untuk tampil.

Ia menjelaskan: "Tentu saja, Mandash menampilkan level yang menakjubkan dan luar biasa. Kami menanti banyak pertandingan dan laga di ajang Piala Raja serta Liga Champions Asia, dan ia akan mendapatkan cukup kesempatan untuk bermain dan membuktikan keberadaannya."

Inzaghi memuji apa yang ditampilkan Somerville dan Mandash selama pertandingan, tetapi ia tetap ingin mengarahkan pujian kepada seluruh tim.

Ia menambahkan: "Somerville dan Mandash menampilkan kerja yang menakjubkan dan istimewa di dalam lapangan, tetapi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim secara keseluruhan, karena kemenangan dan perolehan poin dihitung untuk seluruh kelompok."

Direktur teknik Al Hilal itu menutup pembicaraannya dengan menyampaikan pesan kepada para pendukung tim, dengan berkata: "Saya berterima kasih kepada para pendukung atas kehadiran dan dukungan mereka hari ini. Satu-satunya hal yang saya janjikan dengan jelas kepada kalian, atas nama saya dan atas nama seluruh anggota staf teknik, adalah dedikasi dan kerja keras."

Perlu diingat bahwa Al Hilal berada di puncak klasemen Liga Roshn Saudi untuk klub profesional dengan 12 poin, unggul selisih gol atas sang rival Al Nassr yang memiliki poin sama, setelah berlalunya 4 pekan pertama kompetisi.

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