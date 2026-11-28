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Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menjabat sebagai pelatih kepala Al Hilal, mengumumkan susunan pemain inti untuk menghadapi Al Ettifaq pada Sabtu petang ini dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Pro Saudi. Laga ini menjadi ujian baru bagi Al Hilal yang berupaya melanjutkan tren kemenangan sekaligus menekan pemuncak klasemen.

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Al Hilal akan bertandang ke markas Al Ettifaq dalam laga yang dijadwalkan dimulai pukul 16.20 waktu Kairo atau 17.20 waktu Makkah. Inzaghi memilih mengandalkan sejumlah pemain inti terbaiknya, dipimpin kiper asal Maroko Yassine Bounou, ditambah kekuatan lini serang yang diisi Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, dan Crysencio Summerville.

Berikut pilihan pelatih asal Italia tersebut:

Penjaga gawang: Yassine Bounou.

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Lini belakang: Mohammed Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández.

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Lini tengah: Mohamed Kanno (kapten), Sergej Milinković-Savić, Nasser Al-Dawsari.

Lini depan: Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, Crysencio Summerville.

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Al Hilal Buru Al Qadsiah, Al Ettifaq Ingin Naik Peringkat

Laga ini sangat penting bagi Al Hilal dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen Liga Pro Saudi. Al Hilal memasuki pertandingan dari peringkat kedua dengan koleksi 30 poin dari 11 laga, tertinggal satu poin dari Al Qadsiah yang memimpin klasemen dengan 31 poin dari 13 pertandingan.

Al Hilal memiliki peluang emas untuk merebut puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Al Ettifaq. Mereka akan mengoleksi 33 poin sekaligus masih menyimpan dua laga tunda dibandingkan Al Qadsiah, sehingga memberi keunggulan penting dalam perebutan posisi teratas pada pekan-pekan mendatang.

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Di sisi lain, Al Ettifaq menempati peringkat ketujuh dengan 19 poin dari 12 pertandingan. Mereka berharap dapat memanfaatkan status tuan rumah untuk meraih hasil positif melawan salah satu pesaing utama perebutan gelar, sekaligus memangkas jarak dengan tim-tim papan atas.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi ambisi kedua tim. Al Hilal menargetkan terus menekan puncak klasemen, sementara Al Ettifaq ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang dan dukungan suporter untuk menjegal sang tamu dan memperbaiki posisinya di klasemen.