Pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal Arab Saudi, mengungkapkan kesedihannya usai kekalahan dari Al Shamal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Al Hilal kalah dari Al Shamal dengan skor 1-3, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam, di Stadion Al Bayt, Al Khor, pada matchday ketiga fase liga turnamen Asia tersebut.

Inzaghi mengatakan dalam pernyataannya di konferensi pers seusai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat": "Kekalahan ini menyakitiku, ini adalah kekalahan ketiga sejak aku menangani tim."

Mengenai penyebab kekalahan, ia menjelaskan: "Kami tampil dengan level yang bagus di babak pertama, tetapi di babak kedua, karena kelelahan, kami tidak menampilkan performa yang diharapkan. Kami akan kembali ke Riyadh dan bersiap untuk tantangan kami berikutnya."

Pelatih Italia itu juga mengomentari banyaknya perubahan yang ia lakukan pada susunan pemain selama pertandingan, dengan mengatakan: "Satu-satunya pemain yang tidak hadir bersama kami di sini adalah (Mohamed) Mahzari, (Crysencio) Summerville, dan (Gabriel) Martinelli."

Ia menambahkan: "Mengenai Ruben Neves dan Sergej Savic, kami membawa keduanya bersama kami dengan harapan setidaknya menyiapkan mereka untuk duduk di bangku cadangan, tetapi sayangnya tidak satu pun dari mereka yang siap untuk tampil."

Inzaghi mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan terima kasih kepada sang kapten, Salem Al-Dawsari, yang mencetak gol pertama dalam penampilan perdananya sebagai starter pada musim ini, dengan mengatakan: "Aku memberi selamat kepada Salem Al-Dawsari dan (Simon) Boabre atas penampilan mereka, dan aku puas dengan keduanya."