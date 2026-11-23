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Pernyataan menarik dari pelatih kepala asal Italia

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Pelatih kepala Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, angkat bicara soal hasil imbang mengecewakan 2-2 melawan Neftchi Fergana dari Uzbekistan pada laga matchday kelima Liga Champions Asia Elite. Ia menegaskan bahwa timnya sangat kecewa setelah menyia-nyiakan keunggulan dua gol tanpa balas, sekaligus menekankan ambisi Al Hilal untuk bersaing ketat di semua kompetisi musim ini.

Pernyataan Inzaghi muncul di tengah kemarahan suporter atas hasil tersebut, terlebih karena Al Hilal nyaris meraih tiga poin. Mereka menutup babak pertama dengan keunggulan berkat dua gol dari Ollie Watkins dan Gabriel Martinelli, sebelum membiarkan tim asal Uzbekistan itu bangkit pada babak kedua.

Pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa membahagiakan suporter Al Hilal selalu menjadi target tim. "Tujuan kami selalu membahagiakan para suporter, dan kami bekerja untuk itu setiap hari. Kami tahu ini adalah turnamen yang sangat kompetitif, tetapi kami berusaha menjadi yang terbaik di Asia, di liga Saudi, dan di Piala Raja," jelasnya.

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Ia menambahkan: "Kami ingin bersaing ketat di semua kompetisi, dan kami sangat memahami betapa pentingnya kompetisi-kompetisi itu bagi suporter kami, termasuk tentu saja Liga Champions Asia. Kami tahu besarnya harapan mereka dan keinginan mereka untuk bersaing serta meraih gelar."

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Inzaghi juga menyinggung absennya kapten tim Salem Al-Dawsari dalam laga kontra Neftchi. Ia menjelaskan bahwa sang pemain tidak mengikuti latihan selama tiga hari karena menghadiri acara penganugerahan pemain terbaik Asia, sehingga staf pelatih memilih untuk menahannya di Riyadh agar dapat menuntaskan program latihannya, alih-alih menempuh perjalanan panjang ke Uzbekistan.

Pelatih Al Hilal itu mengatakan bahwa keputusan tersebut juga berlaku bagi tiga pemain lain yang tetap tinggal di Riyadh, sebagai bagian dari upaya menyikapi kondisi tim dan mempersiapkan laga-laga berikutnya. Dengan begitu, ia mengungkap sebagian alasan di balik absennya sang kapten dalam pertandingan kontinental tersebut.

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Pelatih asal Italia itu tidak menyembunyikan kekecewaannya atas hasil tersebut. Ia menegaskan bahwa hasil imbang itu tidak memuaskan baginya maupun bagi staf pelatih, dan timnya menargetkan pulang dengan membawa tiga poin. Namun, di saat yang sama ia memuji lawan: "Kami tentu tidak senang dengan hasil imbang ini, baik secara pribadi maupun secara teknis, dan kami merasakan pahitnya kekalahan. Saya mengucapkan selamat kepada lawan atas kegigihan yang mereka tunjukkan."

Ia juga menyebut bahwa Al Hilal kehilangan sejumlah pemain penting, yakni Mutaib Al-Harbi, Marcos Leonardo, Salem Al-Dawsari, dan Bouabre. Menurutnya, kehadiran mereka bisa memberikan solusi tambahan bagi tim selama pertandingan, meski ia menegaskan bahwa para pemain tampil baik dalam banyak periode laga.

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Inzaghi lalu menjelaskan bagaimana kemenangan itu lepas dari genggaman. Menurutnya, Al Hilal sebenarnya mampu mencetak lebih dari dua gol pada babak pertama, tetapi tidak memanfaatkan peluang yang ada untuk memastikan kemenangan, sebelum Neftchi berhasil memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua dan kemudian menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pertandingan berlangsung keras dan sarat duel fisik. Ia menyebut lawan berjuang merebut setiap bola dan tidak memberikan ruang yang dibutuhkan Al Hilal, seraya mengakui adanya rasa penyesalan di dalam tim karena gagal memanfaatkan keunggulan dan meraih kemenangan.