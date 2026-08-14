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imago-sport-1081063591.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Inzaghi Al Hilal yang baru: bagaimana mereka melibas Al Faisaly dalam 45 menit yang menghibur?

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Sang Pemimpin" tampil dengan wajah menakutkan bagi para lawan

Al Hilal menyuguhkan sajian sepakbola yang menghibur pada 45 menit pertama mereka di musim baru Roshn League, dengan penampilan yang jarang mereka tunjukkan sepanjang musim lalu di bawah asuhan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

Al Hilal mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 3-0 atas Al Faisaly, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada laga pekan pertama Roshn League.

"Sang Pemimpin" mencetak tiga golnya hanya dalam waktu 9 menit, melalui dua tendangan penalti yang dieksekusi penyerang asal Prancis Karim Benzema dan gelandang asal Portugal Ruben Neves, serta di antara keduanya terdapat sepakan dari dalam kotak penalti oleh winger asal Brasil Malcom.

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Sepanjang babak pertama, "Sang Pemimpin" menguasai bola sebesar 53%, tetapi mereka sangat efektif, di mana para pemainnya melepaskan 8 tembakan ke arah gawang Al Faisaly, berbanding hanya dua tembakan dari Al Faisaly, menurut data jaringan "Sofascore".

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Al-Raed crest
Al-Raed
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Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
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Neom SC
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Dari sejumlah tembakan tersebut, Al Hilal menciptakan 4 peluang berbahaya ke gawang Al Faisaly, 3 di antaranya berbuah gol, dengan angka expected goals mencapai 2,16, sementara mereka berhasil memperoleh 5 tendangan sudut.

Perlu diingat bahwa "Sang Pemimpin" musim lalu mengalami lemahnya produktivitas serangan di banyak pertandingan, serta kerap membuang peluang-peluang mudah, hal yang berhasil mereka hindari pada laga pertama musim baru ini.

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