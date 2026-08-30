Investigasi mendalam: Infantino menerima hadiah dari Putin dan menggunakan FIFA untuk kepentingan pribadi

Sebuah laporan yang dimuat surat kabar"Telegraph"asal Inggris, yang ditulis jurnalis Sam Wallace, mengungkap detail penyelidikan komite etik FIFA pada 2016 terkait Gianni Infantino, yang detailnya belum pernah dipublikasikan secara lengkap sebelumnya.

Infantino terpilih sebagai presiden FIFA pada 26 Februari 2016, tetapi menjelang Juni tahun yang sama, para pejabat senior mengajukan keluhan resmi terkait perilakunya.

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Menurut laporan itu, Infantino menerima kursi di pesawat pribadi dari pemerintah Vladimir Putin dan dari emir Qatar, ia juga mengubah undangan bertemu Paus Fransiskus menjadi perjalanan pribadi bagi ibunya yang sudah lanjut usia, serta menolak menandatangani kontrak gaji senilai dua juta franc Swiss, karena menganggap jumlah itu "menghina".

Penyelidikan 2016

Penyelidikan diserahkan kepada Vanessa Allard, kepala penyidik FIFA saat itu, yang kini menjabat sebagai hakim di Kepulauan Cayman. Setelah penyelidikan yang berlangsung beberapa pekan, Allard membebaskan Infantino dari tujuh tuduhan, dengan menegaskan bahwa "tidak ada pelanggaran etik apa pun" yang dilakukannya.

Empat dari tujuh tuduhan tersebut terkait dengan lima perjalanan menggunakan pesawat pribadi, dua di antaranya merupakan hadiah dari Uni Sepak Bola Eropa "UEFA".

Sejumlah sumber mengatakan kepada "Telegraph" bahwa para pejabat FIFA merasa, kurang dari setahun setelah pemberhentian Sepp Blatter, bahwa organisasi itu tidak dapat menanggung lebih banyak lagi kegaduhan di puncak kepemimpinan, tanpa adanya indikasi apa pun bahwa Allard dipengaruhi pihak ketiga dalam keputusan pembebasan itu.

Penyelidikan itu bermula dari keluhan resmi para pejabat senior FIFA, yang juga mencakup penggunaan dana organisasi oleh Infantino untuk keperluan pribadi.

Di antara pengeluaran tersebut adalah enam pasang sepatu sepak bola, senilai 942 poundsterling, dan setelan malam untuk acara "IFAB" senilai 1.415 franc Swiss, ditambah jumlah 2.000 franc Swiss per bulan, yang diterima para pejabat senior FIFA sebagai alokasi untuk pengeluaran insidental.

Gaji dan Penunjukan

Infantino menyebut gaji tahunan yang diusulkan, yang setara dengan 1,5 juta poundsterling pada 2016, sebagai "menghina", dan menolak menanggapi pesan-pesan dari pejabat penggajian terkait hal itu.

Ia mengetahui bahwa Blatter menerima 3,6 juta franc Swiss, yaitu sekitar 2,7 juta poundsterling saat itu. Dan ketika laporan penyelidikan dipublikasikan pada Agustus 2016, Infantino belum menandatangani kontrak kerja secara resmi dengan FIFA. Dikatakan bahwa ia kini menerima 4,4 juta poundsterling per tahun.

Infantino juga melampaui protokol FIFA dalam menunjuk lingkaran dalamnya, di antaranya Mattias Grafström, sekretaris jenderal, Zvonimir Boban, dan Luca Piazza, temannya dari desa Trélex di Swiss.

Deskripsi pekerjaan bagi ketiga orang itu tidak diserahkan kepada Sumber Daya Manusia, yang memberi tahu Infantino bahwa gaji yang diusulkan "lebih tinggi daripada yang biasanya dibayarkan" dan berada di luar rencana perekrutan. Namun komite etik membebankan tanggung jawab kepada Sumber Daya Manusia atas kegagalan memberi tahu Infantino mengenai prosedur dan kebijakan, dengan menganggap kasus itu "persoalan kepatuhan dan bukan persoalan etik".

Penerbangan Putin dan Qatar

Pada April 2016, staf Infantino diperintahkan untuk membatalkan pemesanan penerbangan komersial ke Moskow. Sebagai gantinya, Infantino, Grafström, dan Boban menerima kursi di pesawat pribadi yang ditumpangi Vitaly Mutko, presiden Federasi Sepak Bola Rusia, yang mengatur jadwal pertemuan Infantino dengan Vladimir Putin.

Karena pertemuan dengan Putin tertunda, Infantino tidak dapat mengejar penerbangan komersialnya menuju Doha. Maka pihak Rusia menyediakan pesawat pribadi lain milik sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan Gazprom, yang saat itu menjadi sponsor FIFA.

Setelah tiba di Doha, penundaan lain dalam pertemuan dengan emir Qatar menyebabkan pihak Qatar menyediakan pesawat pribadi, yang membawanya kembali ke Jenewa tepat waktu untuk sebuah pertemuan penting.

Infantino dibebaskan dari segala pelanggaran dalam ketiga perjalanan tersebut, begitu pula dari perjalanan pergi dan pulang dengan pesawat pribadi milik UEFA, antara Jenewa dan Ljubljana pada Mei 2016. Kode etik melarang presiden FIFA menerima hadiah yang melampaui "nilai sepele", dan mengharuskannya menolak "dalam keadaan ragu".

Perjalanan ke Paus

Setelah final Liga Champions Eropa 2016 di Milan, Infantino menumpang pesawat pribadi lain milik pengusaha Rusia, Leon Semenenko, dan bepergian bersama istrinya Leena Al Ashqar serta ibunya Maria ke Roma.

Ia mengatakan kepada para penyidik bahwa perjalanan itu adalah hadiah untuk ibunya yang berkebangsaan Italia, yang bermigrasi ke Swiss dan selama bertahun-tahun mengelola sebuah kios koran.

Selama pertemuan itu, Infantino memberi Paus Fransiskus sebuah jersey khusus dari Adidas, dan medali pemenang Liga Champions. Meski ia diundang dalam kapasitasnya sebagai presiden FIFA, ia mengatakan bahwa kunjungan itu "murni bersifat pribadi".

Allard membebaskannya dari kemungkinan pelanggaran, tetapi ia mencatat bahwa Infantino "dapat dianggap tidak bertindak dengan integritas penuh" karena mencampuradukkan aspek resmi dan pribadi, serta berupaya mengubah sifat kunjungan itu.

Konflik dengan Scala

Keluhan-keluhan itu juga mengungkap ketegangan hubungan antara Infantino dan Domenico Scala, ketua komite audit dan kepatuhan saat itu, yang mengundurkan diri pada Mei 2016 akibat keputusan pemberian wewenang kepada dewan FIFA, yang secara praktis berarti Infantino, untuk memberhentikan dan menunjuk para ketua komite.

Allard berpendapat bahwa peraturan FIFA tidak mencakup situasi penolakan presiden FIFA untuk menandatangani kontrak, sehingga ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun peraturan tata kelola menyatakan bahwa subkomite kompensasi adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan gaji presiden.

Infantino mengatakan kepada dewan FIFA pada Mei 2016: "Saya tidak menandatangani kontrak yang diusulkan kepada saya oleh ketua komite audit dan kepatuhan. Saya tidak menerima usulan itu. Itu adalah usulan yang saya anggap menghina".

Dampak

Sebagian besar pejabat FIFA, yang mengajukan keluhan atau memberikan kesaksian, kemudian meninggalkan organisasi itu.

Menurut "Telegraph", mereka adalah saksi pertama atas cara kerja Infantino, seraya menambahkan bahwa keselamatannya dari penyelidikan 2016 dan penyingkiran Scala menjadi langkah penting dalam mengukuhkan kekuasaan, yang masih ia jalankan hingga kini.

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