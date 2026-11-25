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Sebuah laporan media pada Rabu ini menyebutkan bahwa Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk merekrut seorang talenta Senegal berusia 16 tahun.

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Menurut Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, Liverpool telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut Sidi Barhama Ndiaye, winger muda Senegal yang baru berusia 16 tahun.

Pemain Afrika berbakat ini diperkirakan akan bergabung dengan Liverpool pada Januari 2028, saat ia genap berusia 18 tahun. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sang pemain sudah dikenal baik oleh manajemen klub Inggris itu, setelah menjalani masa uji coba bersama mereka pada 2025.

Liverpool tampaknya bergerak cepat untuk mengamankan pemain yang sangat menjanjikan. Sidi Barhama Ndiaye, yang saat ini membela Senegal di Piala Dunia U-17, tampil impresif melawan Kuba dengan mencetak satu gol dan memberikan dua assist.

Penampilan gemilang di panggung internasional ini menegaskan potensi winger muda tersebut, yang diperkirakan akan bergabung dengan Liverpool dalam waktu sedikit lebih dari setahun lagi, saat ia berusia 18 tahun.

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Liverpool Memburu Talenta Maroko

Kabar kesepakatan Liverpool untuk merekrut Ndiaye ini muncul beberapa hari setelah sejumlah laporan media mengungkap ketertarikan serius Liverpool untuk mendatangkan bintang Maroko, Abdellah Ouazane, yang baru berusia 17 tahun. Meski masih belia, ia sudah menjadi pemain internasional Maroko sekaligus pemain inti di skuad Ajax, yang mencerminkan besarnya kepercayaan terhadap bakat pemuda Maroko tersebut.

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Statistik Ouazane bersama Ajax sungguh mengesankan dan sangat mengingatkan pada Ngumoha. Menurut situs "Wyscout", gelandang serang Maroko ini berkontribusi 0,83 gol per 90 menit, mencatatkan rata-rata lebih dari 8,5 dribel per 90 menit, dan menuntaskan 73% percobaannya.

Ini adalah angka yang benar-benar luar biasa. Bintang Maroko tersebut memiliki kemampuan teknik yang setara dengan Ngumoha, dan dipandang sebagai pengganti Florian Wirtz di posisi playmaker di bawah arahan Andoni Iraola.

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Yang lebih penting, Ouazane adalah pendukung Liverpool, dan bergabung dengan klub tersebut merupakan impian yang ia pendam sejak kecil di Maroko, ketika ia rutin menyaksikan laga-laga The Reds dan bermimpi suatu hari bermain di Anfield. Karena itu, ia sangat ingin transfer ini terwujud, sehingga negosiasi menjadi jauh lebih mudah.

Oleh karena itu, perkembangan kasus ini penting untuk diikuti dengan saksama. Bayangkan bintang Maroko Ouazane dan Ngumoha bermain bersama dalam satu tim, memimpin generasi baru bintang. Gagasan ini sangat menarik dan bisa menjadi awal era baru di Liverpool, era yang dibangun di atas talenta-talenta muda dari Maroko dan dari seluruh penjuru dunia, bukan hanya dari transfer besar.

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Cara pandang Liverpool berubah sejak penunjukan Julian Ward sebagai direktur olahraga baru klub, yang memiliki visi yang sama sekali berbeda dari pendahulunya, Richard Hughes.

Tugas Ward jelas: menemukan bintang masa depan dari seluruh penjuru dunia. Ia telah bekerja di balik layar bersama Pedro Marques dan memainkan peran penting dalam perekrutan talenta-talenta seperti Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martínez, dan Luca Brugmans.