Invasinya pemain Belanda di Liverpool? 'Arne Slot ingin mendatangkan satu lagi pemain timnas Belanda selain Denzel Dumfries'

Teun Koopmeiners diperbolehkan hengkang dari Juventus pada musim panas mendatang, demikian dilaporkan oleh sejumlah media Italia. Pemain yang telah 27 kali membela tim nasional Belanda ini bahkan telah melakukan pembicaraan dengan klub-klub dari Liga Premier, menurut laporan Tuttosport.

“Koopmeiners boleh hengkang,” tulis media Italia tersebut, yang biasanya selalu mengikuti perkembangan terkini di Juventus. “Bahkan sudah ada harga yang ditetapkan untuknya: dibutuhkan 30 juta euro untuk menghindari kerugian modal.”

Pada musim panas 2024, Koopmeiners didatangkan dari Atalanta dengan biaya transfer 58 juta euro, namun di Juventus ia jarang menampilkan performa terbaiknya. Musim ini, ia bahkan sempat dipindahkan ke lini belakang oleh Luciano Spalletti, dengan hasil yang bervariasi.

Meskipun Koopmeiners masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2029, ia diperbolehkan hengkang pada musim panas mendatang. “Pihak manajemen sang pemain kidal bahkan sudah melakukan pembicaraan dengan beberapa klub Premier League,” demikian kabar yang beredar.

Mungkin Liverpool termasuk salah satu klub tersebut. The Reds sudah menunjukkan minat serius pada Koopmeiners dua musim panas lalu, dan minat itu tidak berkurang sejak kedatangan Arne Slot.

Inggris bukanlah satu-satunya tujuan potensial bagi Koopmeiners. Klub-klub papan atas dari Turki juga sedang mengintai. Selain itu, AS Roma menunjukkan minat serius, dengan mantan pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, memimpin tim.

Ketertarikan Liverpool pada Koopmeiners cukup mencolok, mengingat Denzel Dumfries juga sudah lama dikaitkan dengan klub tersebut. Slot tampaknya tidak peduli dengan para kritikus yang memperingatkannya tentang kelebihan pemain Belanda di Liverpool.