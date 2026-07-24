Pakar keamanan dan kedua klub berada dalam status siaga untuk memastikan laga perdana di Vicarage Road berjalan lancar. Menurut informasi dari Watford Observer, pihak yang bertanggung jawab dari kedua klub menjalin komunikasi intensif.

Untuk mencegah kerusuhan atau arus suporter yang tidak terkendali, sebuah fan zone khusus untuk pendukung Rostock akan disiapkan di depan sektor suporter tim tamu di stadion. Area ini akan menjadi titik pusat berkumpul pada hari pertandingan mulai pukul 10.00 waktu setempat - empat jam sebelum kickoff pada pukul 14.00. Dalam panduan untuk suporter, Hansa mengumumkan bahwa kebutuhan konsumsi akan disediakan dan juga berharap ada "musik yang bagus" di lokasi.

Antusiasme terhadap pertandingan melawan klub divisi dua Inggris itu sangat besar. Seluruh 6000 tiket yang disediakan untuk suporter tamu ludes terjual dalam waktu sangat singkat. Bagi klub divisi tiga tersebut, laga di tanah kelahiran sepak bola ini menjadi sesuatu yang baru: dalam 60 tahun sejarah klub, Kogge untuk pertama kalinya bertandang ke Inggris untuk sebuah pertandingan.

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Hansa Rostock untuk pertama kalinya memainkan pertandingan di Inggris

Para petinggi Rostock sementara itu berupaya meredakan situasi sejak awal secara preventif. Para suporter diminta datang kompak dengan pakaian berwarna putih dan berperilaku pantas di lokasi.

Klub secara langsung mengimbau para suporter untuk bersikap hormat terhadap tempat pertandingan. Kesempatan menjadi tamu di stadion tradisional seperti Vicarage Road seharusnya menjadi sesuatu yang spesial bagi semua pihak yang terlibat.

Stadion milik tim peringkat ke-16 klasemen Championship musim lalu itu memiliki kapasitas total nyaris 22.000 penonton. Karena gelombang besar dari Mecklenburg-Vorpommern, lebih dari seperempat kapasitas total akan berada di tangan suporter tandang. Karena itu, atmosfer yang tercipta menjanjikan nuansa laga kandang bagi klub divisi tiga tersebut.

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Melawan siapa Hansa Rostock bermain di putaran pertama DFB-Pokal?

Laga uji coba besar ini menjadi pembuka bagi klub Mecklenburg untuk rangkaian pertandingan penuh atmosfer. Di kandang sendiri pun euforia tetap tinggi: seluruh 14.000 tiket musiman untuk musim 3. Liga 2026/27 yang akan datang sudah terjual habis.

Keseriusan dimulai bagi tim ini pada 9 Agustus dengan laga resmi pertama melawan tim kedua TSG Hoffenheim. Setelah itu, mereka akan menjalani laga kandang pertama melawan Waldhof Mannheim pada 16 Agustus serta partai puncak di DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart pada 21 Agustus.