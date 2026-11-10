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Pelatih Italia Roberto Mancini telah mengevaluasi bek sayap Chelsea Marco Palestra dan sejumlah talenta Serie A yang tengah menonjol setelah menyambut mereka di Coverciano. Mancini menjelaskan komitmennya untuk menilai langsung para pemain muda menjelang laga-laga penting UEFA Nations League.

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Mancini membuka pintu Coverciano bagi talenta muda yang sedang berkembang

Pelatih kepala Italia Roberto Mancini menyambut sejumlah wajah baru di Coverciano saat timnya bersiap menghadapi laga-laga terakhir UEFA Nations League melawan Prancis dan Belgia. Skuad tersebut diperkuat beberapa prospek muda menjanjikan, termasuk bek sayap Chelsea Marco Palestra dan pengatur permainan Como Mattia Liberali.

Mancini menekankan bahwa memantau dan memanggil pemain muda berbakat secara teknik penting untuk menilai kesiapan mereka bermain di level tim nasional senior.

Sejumlah pemain yang baru mendapat panggilan akan tetap bersama tim senior sepanjang pemusatan latihan, sementara pemain lain seperti Riccardo Cassano dan Simone Lontani akan memperoleh pengalaman berharga sebelum bergabung dengan kelompok usia muda.

Menilai kemampuan menyerang Marco Palestra

Mancini menilai profil taktis Palestra. Menurutnya, bek Chelsea itu menghadirkan dimensi permainan yang energik dan menyerang di sisi kanan meski belakangan terkendala cedera.

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“Menurut saya, dia bek kanan yang sangat menyerang. Saya rasa dia tidak bisa menjadi pemain sayap, tetapi dia masih sangat muda, jadi dia bisa berkembang ke arah itu,” ujar Mancini.

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“Dia baru pulih dari cedera, jadi butuh waktu untuk kembali bugar. Namun, dia punya kualitas hebat. Dia bek sayap yang menyerang dan itu cocok untuk kami.”

Pujian untuk Liberali, Palma, dan tren kepelatihan di Italia

Mancini juga menyoroti perkembangan mengesankan para pemain muda lain yang mencuri perhatian di sepakbola Italia, termasuk Mattia Liberali dari Como dan bek Udinese Matteo Palma.

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“Liberali masih muda dan belum banyak tampil di Serie A. Dia tampil baik bersama tim-tim kelompok usia Italia. Dia punya karakter dan kemampuan teknik,” kata Mancini.

Sang pelatih juga memuji keberanian taktis para pelatih Serie A saat ini: “Saya harus mengatakan bahwa para pelatih benar-benar berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Banyak tim tetap memainkan sepakbola mereka meski berisiko kalah, dan itu menguntungkan semua pihak.”

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Menyeimbangkan hasil saat ini dengan persiapan masa depan

Saat Italia berupaya memastikan lolos ke perempat-final Nations League, Mancini tetap berkomitmen membangun jalur yang berkelanjutan dari kelompok usia muda menuju tim senior.

Italia menghadapi dua laga berat melawan Prancis di San Siro dan Belgia di Brussels.

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Dengan memperkenalkan pemain seperti Palestra dan Liberali sejak dini, Mancini memastikan tim nasional siap menghadapi tantangan dalam waktu dekat sekaligus meraih kesuksesan jangka panjang.