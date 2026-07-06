Intervensi Presiden Mengguncang Piala Dunia... Trump Mengungkap Rincian Pembicaraannya dengan Infantino

Dalam pernyataan yang mencolok dan memicu banyak kontroversi selama ajang Piala Dunia 2026, Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, dan meminta agar kartu merah yang diterima penyerang timnas AS, Folarin Balugun, ditinjau ulang. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut tidak layak mengakibatkan pengusiran, dan bahwa timnas AS harus bertanding di babak gugur dengan skuad lengkapnya.

Trump menegaskan, hari Senin ini, bahwa ia telah meminta Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, untuk meninjau kembali kartu merah yang diterima penyerang timnas AS, Fularin Balugun, sambil menekankan bahwa ia tidak melihat insiden tersebut layak untuk pengusiran.

Trump mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi: "Yang saya lakukan hanyalah meminta agar adegan tersebut ditinjau ulang, karena saya tidak menganggap itu sebagai pelanggaran."

Ia menambahkan bahwa yang terjadi hanyalah kontak fisik yang wajar antara dua pemain yang berlari dengan kecepatan penuh, sambil menjelaskan: “Saya telah menonton tayangan ulangnya, itu bukan pelanggaran, melainkan hanya benturan antara dua pemain.”

Presiden AS itu melontarkan kritik tajam kepada wasit asal Brasil, Rafael Klaus, yang mengeluarkan kartu merah kepada Balugon, dengan menyebutnya “mencurigakan” dan menegaskan bahwa keputusannya tidak adil. Dalam konteks ini, ia mengatakan: “Saya rasa keputusan wasit itu sangat buruk.”

Trump juga memuji keputusan Komite Disiplin FIFA untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman skorsing tersebut, dengan menilai bahwa langkah ini tepat. Ia menambahkan: “Saya pikir itu keputusan yang sangat cerdas.”

Di saat yang sama, Presiden AS itu menegaskan bahwa ia tidak berusaha memengaruhi independensi FIFA, sambil menjelaskan bahwa ia hanya meminta agar insiden tersebut ditinjau kembali. Ia berkata: “Yang saya minta hanyalah peninjauan ulang keputusan tersebut; saya tidak memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan, dan saya tidak bisa memaksakan hal itu kepada mereka.”

Trump mengakhiri pernyataannya dengan menekankan pentingnya kehadiran para pemain terbaik timnas AS dalam pertandingan-pertandingan krusial, merujuk pada laga melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia, sambil menilai bahwa kehadiran Balagoun merupakan elemen penting dalam susunan tim nasional pada tahap selanjutnya.