Dalam sebuah preseden politik yang belum pernah disaksikan sepak bola Inggris sebelumnya, perdana menteri Inggris turun tangan sendiri untuk mengomentari kasus korupsi finansial terbesar dalam sejarah Premier League, dengan meminta semua pihak untuk tidak tergesa-gesa menghukum mati Manchester City.

Beberapa jam setelah surat kabar "The Athletic" membocorkan kabar mengejutkan, yang mengungkap bahwa Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 tuduhan yang dilayangkan kepadanya sejak Februari 2023, perdana menteri Inggris Andy Burnham, yang secara resmi menjabat pada 20 Juli 2026, angkat bicara untuk memecah kebisuan resmi.

Burnham saat ini berada di New York untuk mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penampilan diplomatik pertamanya sebagai perdana menteri, setelah menggantikan pendahulunya Keir Starmer pada Juli lalu.

Burnham, yang dikenal sebagai pendukung klub Everton, mengatakan dalam pernyataan yang dikutip jaringan "Manchester Evening News" Inggris: "Saya baru saja mengetahui hal ini, dan saya rasa ini masih sebatas laporan pada tahap ini. Namun, jika terbukti, tentu saja saya akan memastikan untuk menelaah laporan komisi independen tersebut."

Ia menambahkan dengan nada politis yang tegas: "Orang-orang tidak seharusnya tergesa-gesa menarik kesimpulan seperti itu soal pencabutan gelar dari Manchester City. Saya tahu ini merupakan proses panjang antara klub dan Premier League, dan saya rasa ini adalah proses yang kontroversial. Jadi saya tidak menganggap persoalannya sesederhana itu, dan kesimpulan tidak boleh ditarik dengan tergesa-gesa. Saya rasa kita semua perlu mempelajari laporan komisi independen itu dengan sangat rinci."

City Berpegang pada Kerahasiaan dan Bersiap Mengajukan Banding

Di sisi lain, Manchester City menolak membenarkan laporan tersebut, dan seorang juru bicaranya mengatakan: "Proses Premier League masih berlangsung, dengan sejumlah elemen penting yang masih harus diselesaikan, dan tunduk pada kerahasiaan penuh. Dengan demikian, posisi klub Manchester City tetap konsisten dengan pernyataan klub yang dikeluarkan pada Februari 2023. Klub telah mematuhi prosedur hukum yang semestinya selama delapan tahun."

Surat kabar "Manchester Evening News" mengungkap bahwa klub akan mengajukan banding atas putusan tersebut begitu diumumkan secara resmi, dan bahwa proses banding tidak akan dimulai sebelum beberapa bulan ke depan, di mana seorang hakim tingkat tinggi akan meninjau ulang hasilnya, yang berarti putusan final masih sangat jauh.

Meski belum ada konfirmasi resmi, potensi sanksinya tetap yang paling berat dalam sejarah kompetisi ini, berkisar dari teguran dan denda besar, hingga pengurangan poin atau pengusiran permanen dari Premier League, terutama karena daftar dakwaan mencakup 54 tuduhan terkait tidak disediakannya informasi finansial yang akurat antara 2009 dan 2018, serta 14 tuduhan lain terkait manipulasi gaji para pemain dan pelatih.











