Undian babak liga Liga Champions Eropa musim 2026-2027 akan digelar besok, Kamis, di tengah sejumlah perubahan pada cara pelaksanaannya, setelah penentuan pertandingan kini dilakukan dengan bantuan program komputer khusus untuk tujuan tersebut.

Undian akan digelar di Monako, di mana 36 klub peserta akan mengetahui lawan-lawan mereka di babak liga.

Paris Saint-Germain, sang juara pada dua edisi terakhir, menjadi kandidat terdepan untuk kembali bersaing memperebutkan gelar, bersama klub-klub besar seperti Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Barcelona, dan Arsenal.

Baca juga

Courtois: Pilihan Rodri untuk Barcelona Sangat Disayangkan Baginya

Setelah Penampilan Perdananya, Cristiano Ronaldo Wujudkan Impian Pemain Real Madrid

36 Klub dalam Empat Pot

Daftar peserta Liga Champions hampir lengkap setelah pertandingan babak playoff, sehingga ke-36 klub dibagi ke dalam empat pot, sesuai dengan koefisien masing-masing klub.

Paris Saint-Germain berada di pot pertama, bersama Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, dan Atletico Madrid. Pot kedua mencakup Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, dan PSV Eindhoven.

Adapun pot ketiga meliputi Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, dan Galatasaray, bersama pemenang laga Lyon melawan Fenerbahce.

Pot keempat mencakup Slavia Praha, Stuttgart, LASK, Como, Lens, dan Sabah Baku, bersama para pemenang dari laga AEK melawan Levski, Celje melawan Slovan Bratislava, serta Viking melawan Dinamo Zagreb.

Undian dengan Bantuan Komputer

Meskipun acara undian akan dihadiri sejumlah pejabat dan bintang sepak bola, proses penentuan pertandingan itu sendiri tidak akan sepenuhnya dilakukan dengan cara tradisional. Setelah salah satu klub pot pertama diundi, sebuah program komputer akan menentukan delapan lawannya, dengan mematuhi aturan undian, terutama tidak menghadapi tim dari negara yang sama.

Program tersebut juga akan menentukan tempat pelaksanaan pertandingan, sehingga setiap tim memainkan empat pertandingan di kandang sendiri, dan empat lainnya di luar kandang. Setelah selesai dengan klub-klub pot pertama, proses berlanjut ke pot kedua, kemudian pot ketiga, dan terakhir pot keempat, dengan penentuan pertandingan setiap tim serta pengaturan jadwal laganya selama proses undian itu sendiri.

Sistem undian dengan bantuan komputer ini sebelumnya telah digunakan pada musim 2024-2025 dan 2025-2026.

Dua Lawan dari Setiap Pot

Tidak ada tim yang akan menghadapi tim lain dari negara yang sama selama babak liga. Setiap tim menghadapi dua lawan dari masing-masing dari keempat pot, dengan satu pertandingan melawan tim dari setiap pot di kandang sendiri, dan satu lagi di luar kandang.

Dengan demikian, pembagian untuk setiap tim adalah sebagai berikut:

Satu pertandingan kandang melawan tim dari pot pertama.

Satu pertandingan tandang melawan tim dari pot pertama.

Satu pertandingan kandang melawan tim dari pot kedua.

Satu pertandingan tandang melawan tim dari pot kedua.

Satu pertandingan kandang melawan tim dari pot ketiga.

Satu pertandingan tandang melawan tim dari pot ketiga.

Satu pertandingan kandang melawan tim dari pot keempat.

Satu pertandingan tandang melawan tim dari pot keempat.

UEFA juga telah menetapkan sejak musim lalu sebuah aturan tambahan, untuk mencegah dua tim memainkan pertandingan di stadion yang sama selama 3 edisi berturut-turut, dengan tujuan menambah variasi pertandingan.

Berdasarkan aturan ini, pertandingan Liverpool melawan Real Madrid tidak akan digelar di Stadion Anfield musim ini, meskipun undian masih dimungkinkan mempertemukan keduanya di Stadion Santiago Bernabeu. Begitu pula, Inter Milan dan Arsenal tidak akan bertemu di Stadion Giuseppe Meazza.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".