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Lautaro Martinez ingin tampil dalam laga liga Inter berikutnya. Chivu bisa mendapat kabar baik mulai besok, seperti yang juga dikonfirmasi Javier Zanetti.

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Ada Inter bersama Lautaro Martinez yang gigih, tangguh, penuh semangat juang, dan sangat berbahaya. Ada pula Inter tanpa kapten asal Argentina itu yang tetap bisa menang dan sama berbahayanya, tetapi tidak memiliki kepribadian sekuat saat Lautaro berada di lapangan.

Cedera yang dialaminya dalam pertandingan Liga Champions yang kemudian berakhir dengan kekalahan dari Bruges membuat pemain nomor 10 Inter itu harus absen sangat lama. Namun, masa absennya akhirnya tampak mendekati akhir. Dalam beberapa hari terakhir, Lautaro berusaha agar bisa kembali bermain segera setelah jeda berakhir, dan kabar menggembirakan mulai datang bagi Cristian Chivu.

ZANETTI MENGONFIRMASI - Javier Zanetti, mantan kapten sekaligus wakil presiden Inter, berbicara kepada Sky Sport di sela-sela acara peluncuran Trofeo Galbiati mengenai kondisi rekan senegaranya itu: "Belakangan ini, Lautaro sedang menjalani tes terakhir bersama dokter agar bisa kembali tersedia. Saya rasa ia menjalani rehabilitasi bersama para dokter dan staf dengan sangat teliti. Mengenal dirinya dan keinginannya untuk kembali, saya berharap ia sudah bisa dimainkan."

KEMBALI BERLATIH BERSAMA TIM BESOK? - Jika semuanya berjalan lancar, Lautaro, yang dijuluki Si Banteng dari Bahia Blanca, bisa mulai berlatih di lapangan bersama anggota tim lainnya di bawah arahan Chivu besok, Selasa 17 November 2026. Ia tidak akan langsung menjalani latihan berat, tetapi targetnya sudah ditetapkan: tampil melawan Atalanta, jika bukan sejak awal, setidaknya selama 30 menit setelah masuk dari bangku cadangan.

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JADWAL PADAT INTER - Seusai jeda, Inter akan menghadapi jadwal yang benar-benar padat sehingga kehadiran sang kapten akan sangat penting. Selain laga tandang ke Bergamo yang dijadwalkan pada Minggu 22 November mulai pukul 20.45, Inter akan menjalani sembilan pertandingan dalam 31 hari hingga 22 Desember di empat kompetisi berbeda. Selain liga dan Liga Champions, rangkaian laga itu mencakup babak 16 besar Coppa Italia melawan Genoa serta final Supercoppa Italiana melawan Lazio yang akan digelar di San Siro pada 22 Desember.