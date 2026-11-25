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Pengatur permainan juga menjadi eksekutor penalti. Tanpa Hakan Calhanoglu dan Piotr Zielinski yang cedera, saat menghadapi Atalanta di Bergamo pada Minggu malam, pelatih Inter, Cristian Chivu, memilih Petar Sucic sebagai pengganti pemain asal Turki itu, termasuk untuk mengambil penalti yang membawa Inter unggul sementara 2-4 sebelum akhirnya disamakan.

Pilihan yang sama kemungkinan akan diambil malam ini di San Siro, saat Stuttgart datang untuk pertandingan kelima fase liga Liga Champions. Pemain asal Kroasia itu lebih diunggulkan daripada Stankovic untuk bermain di depan lini pertahanan bersama Barella dan Mkhitaryan, yang juga lebih diunggulkan daripada Curtis Jones.

Spence bisa kembali lebih diutamakan daripada Diouf, sementara Stones, pemain Inggris lainnya, akan memulai laga dari bangku cadangan. Kemungkinan ia akan ditemani Lautaro serta dua pemain muda, Bovo dan Lavelli, yang dengan demikian tidak bisa tampil dalam laga tunda Serie C Inter U-23 di markas Audace Cerignola sore ini.

Tanpa Bonny juga, juara Italia itu memasuki pertandingan ini dengan enam poin di klasemen, hasil dari dua kemenangan terakhir atas Shakhtar dan Feyenoord setelah kalah dari Real Madrid dan Bruges, satu poin lebih sedikit daripada tim Jerman tersebut yang mengoleksi tujuh poin dan masih menghadapi tanda tanya terkait Angelo Stiller. Di lini pertahanan, Jeltsch (kelahiran 2006), yang dikaitkan dengan Inter di bursa transfer, akan bermain.

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Wasit asal Prancis François Letexier akan memimpin pertandingan, dibantu dua rekan senegaranya, Cyril Mugnier dan Mehdi Rahmouni, dengan Romain Lissorgue sebagai ofisial keempat. Dua wasit asal Belanda, Dennis Higler dan Pol van Boekel, bertugas di VAR.

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PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. (Cadangan: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Carlos Augusto, Diouf, Jones, Stankovic, Bovo, Luis Henrique, Lautaro, Lavelli). Pelatih: Chivu.

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STUTTGART (3-4-1-2): Seimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Leweling, Stiller, Promer, Mittelstadt; Fuhrich; Undav, Demirovic. (Cadangan: Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Jaqeuz, Spalt, Karazor, Malanga, Pejcinovic, Nartey, Tomas, Assignon, El Khannouss). Pelatih: Hoeness.