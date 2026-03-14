Inter vs Atalanta, akhir pertandingan yang sangat menegangkan: terjadi kontak antara Kolarov dan Djimsiti di tengah lapangan

Segala macam kejadian terjadi di akhir pertandingan Inter vs Atalanta, yang merupakan laga pekan ke-29. Setelah gol Krstovic – yang tercipta akibat kontak antara Sulemana dan Dumfries – serta tendangan penalti yang diminta oleh Frattesi, para pemain Inter melontarkan protes keras terhadap wasit Manganiello.





Momen-momen tegang tersebut berujung pada kartu merah untuk Chivu dan memicu beberapa insiden di tengah lapangan antara pemain kedua tim. Di akhir pertandingan, protes para pemain Inter disampaikan kepada Manganiello, di mana terbentuk kerumunan di hadapannya dengan Barella dan Dumfries sendiri sebagai yang paling emosional.

Ketegangan pun memuncak di akhir pertandingan antara Kolarov dan Djimsiti yang saling bersinggungan di tengah lapangan. Asisten pelatih Inter masuk ke lapangan di akhir pertandingan untuk memprotes tim wasit dan akhirnya juga bersinggungan dengan bek Atalanta tersebut.